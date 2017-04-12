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12 Nisan 2017 Çarşamba 10:20

Fabrikada patlama  

  Çerkezköy’de tekstil firmasında meydana gelen patlama sonrası kırmızı alarm verildi

Fabrikada patlama  
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Fabrikada patlama  
   Çerkezköy’de tekstil firmasında meydana gelen patlama sonrası kırmızı alarm verildi.Tekstil üretimi yapan bir firmada meydana gelen patlama sonrası havaya yayılan gaz nedeniyle Çerkezköy organize Sanayi Bölgesi’nde kırmızı alarm vermesine sebep oldu. Afat ekiplerinin hemen müdahale ettiği olayda itfaiye ekipleri emniyet görevlileri fabrikanın bulunduğu sokağı çember altına alırken organize bölge müdürlüğünde işe giden bir çok fabrika işçilerini tahliye ederek evlerine geri gönderdi.
   Patlama sonrası gaz sızıntısının ardından pek çok firma çalışanlarını eve gönderdi. Bebekli çalışanlara yönelik “durum netleşene kadar bebeğinizi emzirmeyin” denildi.Olay sırasında dumandan ve gazdan etkilenen on kişi Çerkezköy devlet hastanesine sevk edildi. Burada, 112 çalışanları da gaz maskeleriyle ve özel kıyafetlerle gazdan etkilenenlere müdahale ediyor. Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban Çerkezköy belediye başkanı Vahap Akay ve ilçe Emniyet Müdürü Murat Ogan patlamanın meydana geldiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi alıp çalışmaları yakından izlediler.
 
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ÇerkezköyPatlama
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