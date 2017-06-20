Facebook'ta fotoğraf paylaşan kızını öldürdü, intihar etti

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF PAYLAŞMASINA SİNİRLENİP DÖVMÜŞ

İzmit'te bir baba, Facebook'ta fotoğraf paylaştığı için tartıştığı kızını katletti, Erdal Günlü adlı baba, daha sonra canına kıydı. İzmit'te, 41 yaşındaki Erdal Güllü, kızı 17 yaşındaki'yü tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşledi. Ağır yaralanankaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunuyor.İzmit'te, lise öğrencisi 17 yaşındaki kızını tabanca ile vurarak öldüren Erdal Günlü daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi. Hastaneye kaldırılan Erdal Günlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rana Günlü'nün cenazesi otopsi icin morga kaldırıldı. Erdal Günlü'nün yakınları olayı öğrenerek eve gelirken, Erdal ve Rana Günlü'nün öldüğünü öğrenince fenalık geçirdiler.Erdal Günlü'nün yıllar önce eşinden boşandığı, lise öğrencisi olan kızı Rana Günlü'nün Eskişehir'de annesinin yanında kaldığı öğrenildi. Erdal Günlü'nün bir cinayet davasında suça iştirak etmek suçundan 12 yıl hapis cezası aldığı, 9 ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi. Erdal Günlü'nün yaklaşık 1 ay önce Eskişehir'den ziyaretine gelen kızını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar konusunda uyararak dövdüğü, okulların tatil olmasının ardından kızını güçlüklü ikna ederek yanına gelmesini istediği öğrenildi. Rana Günlü'nün ağabeyi Olcay Günlü, babasının Rana'yı özlediğini söyleyerek yanına gelmesini istediğini, kardeşinin dün İzmit'e geldiğini, bugün ise babasının yaşanan tartışmanın ardından kardeşini öldürdüğünü söyledi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.