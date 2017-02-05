GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Şubat 2017 Pazar 16:07

Facebook üstünden kadınlara fuhuş tuzağı kurmuşlar

Sosyal medyada tuzağa düşürdükleri genç kızları fuhuş tuzağına düşüren 3 zanlı yakalandı.

Facebook üstünden kadınlara fuhuş tuzağı kurmuşlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Facebook üstünden kadınlara fuhuş tuzağı kurmuşlar

Facebook'tan tanıştıkları kadınları seks tuzağına düşüren ve ardından gasp eden çeteye yönelik operasyon düzenlendi, 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendilerini bekar olarak tanıtıp, seks tuzağına düşürdükleri kadınları gasp ettikleri ileri sürülen evli çiftin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, gelen şikayetler üzerine sosyal medyadan kendilerini bekar olarak tanıtıp, tanıştıkları kadınları seks tuzağına düşürdükleri ileri sürülen bir çeteyi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı.

Takibin ardından harekete geçen polis, geçen 3 Ocak'ta Zafer Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 26 yaşındaki M.K. ile eşi 32 yaşındaki M.K., 29 yaşındaki M.S., 29 yaşındaki S.K. gözaltına alındı.

Çetenin erkek üyelerinin Facebook'ta tanıştıkları kadınlara kendilerini bekar olarak tanıtıp para, yüzük, saat, cep telefonu gibi üzerlerindeki değerli ne varsa gasp ettikleri ileri sürüldü.

Çete üyelerinin, aralarındaki tek kadın olan M.K.'ye eşiyle birlikte olan kadınları bastırıp, tehditle para sızdırmaya çalıştıkları da iddia edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi
Osmaniye'de mide bulunadır olay: Anne kızının.... Osmaniye'de mide bulunadır olay: Anne kızının....
El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü
İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon
Servis aracı metrobüse çarpttı Servis aracı metrobüse çarpttı
Gülen'in iki yeğeni gözaltına alındı Gülen'in iki yeğeni gözaltına alındı
Yukarı Çık

Bursa'da bonzai dehşeti, 4 genç can verdi
Bursa'da dün geceden bu yana uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettikleri iddia edilen kişi sayısı...

Haberi Oku