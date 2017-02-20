Fehriye Erdal kaçtı, Belçika adaleti 17 yıl sonra ceza verdi

Belçika, Sabancı'nın katilini 17 yıl sonra cezalandırdı

Terör örgütlerinin cirit attığı Belçika'da adaletin içi boş çıktı. Belçi adaleti Sabancı Suikasti sanığı Fehri Erdal'ı tam 17 yıl oyaladıktan sonra ceza verdi. Fehri Erdal kayıplara karışırken Brugge Ağır Ceza Mahkemesi kararını bugün açıkladı.Belçika hükümeti bir yandan terör örgütü üyelerine kucak açar, ağır cezalık katillere bile sığınma izni verirken, adaleti de yıllar sonra gelen ülke haline geldi.Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.İş adamı Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürüve sekreter9 Ocak 1996da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetintarafından işlendiği tespit edildi. Duyar yakalanıp hapse atıldı ve 1999 yılında hapishanedeki bir isyan sırasında öldürüldü.Erdal ve Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı. Erdal ise, 1999 yılında Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılandı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etti.Eylül 2007'de Türkiyede işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozuldu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başladı.