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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Profesör arkadaşı kazada öldü

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akademisyen arkadaşı ve FETÖ sanığı Prof.Dr. Hüdaverdi Adam, Düzce yakınlarında meydana gelen kazada öldü

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Profesör arkadaşı kazada öldü

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akademisyen arkadaşı ve FETÖ sanığı Prof.Dr. Hüdaverdi Adam, Düzce yakınlarında meydana gelen kazada öldü

23 Aralık 2017 Cumartesi 01:53
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Profesör arkadaşı kazada öldü

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Profesör arkadaşı kazada öldü


Terör örgütü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı firari sanıklardan Adil Öksüz'ün akademisyen arkadaşı ve FETÖ sanığı Prof.Dr. Hüdaverdi Adam, trafik kazasında öldü.

Düzce'de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, yaşamını yitirdi. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. Adam, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı duyup, hastaneye gelen yakınları, aldıkları acı haberle üzüntü yaşadı.


Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı

Anahtar Kelimeler:
Adil ÖksüzHüdaverdi AdamFETÖ
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