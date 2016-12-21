FETÖ'cü diye açığa alınan polis memuru intihar etti

Hakkında FETÖ suçlamasıyla açığa alınan polis memurudedesine ait evde kendini asarak canına kaydı.Çorum'un Osmancık İlçesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru 34 yaşındaki Mehmet Oldum, intihar etti.Olay, Çorum'un Osmancık İlçesi Ardıç Köyü’nde meydana geldi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru Mehmet Oldum, girdiği psikolojik bunalım sonucu dedesine ait evde kendini astı. Olay yerine gelen kardeşi tarafından bulunan Mehmet Oldum'un cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.