FETÖ'cü havayolu şirketi uçağına maliye el koydu

ABD'YE KAÇMIŞTI

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü () ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçan'ın şirketi olan ve daha önce mühürlenen'ta bulunan bir uçak ve bir minibüs maliye görevlileri tarafından devlet kayıtlarına geçirildi.Faruk Bayındır'ın yurt dışına kaçmasının ardından yapılan soruşturma kapsamında mühürlenen Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Tarkim Havacılık'a bu sefer akşam saatlerinde maliye görevlileri geldi. Hangarda incelemelerde bulunan görevliler malzemeleri teker teker tespit kayıtlara işlerken, bir uçak ve bir minibüs de devlet kayıtlarına geçirildi. Tespit işleminin ardından hangar maliye ekipleri tarafından mühürlendi.15 Temmuz Darbe girişiminin ardından FETO terör örgütüyle bağlantısı olan Tarkim Havacılık'ın sahibiABD'ye kaçmıştı. Geçtiğimiz mart ayında Tarkim'e ait yapılan şikayetler doğrultusunda DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletilmiş hangar ise mühürlenmişti.