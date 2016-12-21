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21 Aralık 2016 Çarşamba 19:24

FETÖ'cü havayolu şirketi uçağına maliye el koydu

FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'ta bulunan bir uçak ve bir minibüse el konuldu.

FETÖ'cü havayolu şirketi uçağına maliye el koydu
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FETÖ'cü havayolu şirketi uçağına maliye el koydu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi olan ve daha önce mühürlenen Tarkim Havacılık'ta bulunan bir uçak ve bir minibüs maliye görevlileri tarafından devlet kayıtlarına geçirildi.

Faruk Bayındır'ın yurt dışına kaçmasının ardından yapılan soruşturma kapsamında mühürlenen Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Tarkim Havacılık'a bu sefer akşam saatlerinde maliye görevlileri geldi. Hangarda incelemelerde bulunan görevliler malzemeleri teker teker tespit kayıtlara işlerken, bir uçak ve bir minibüs de devlet kayıtlarına geçirildi. Tespit işleminin ardından hangar maliye ekipleri tarafından mühürlendi.


ABD'YE KAÇMIŞTI

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından FETO terör örgütüyle bağlantısı olan Tarkim Havacılık'ın sahibi Faruk Bayındırlı ABD'ye kaçmıştı. Geçtiğimiz mart ayında Tarkim'e ait yapılan şikayetler doğrultusunda DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletilmiş hangar ise mühürlenmişti.

 
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Anahtar Kelimeler
FETÖTarkim Havacılık
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