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FETÖ'cüler için tek tip kıyafet getiriliyor!

Hükümet tarafından yayınlanan 696 sayılı KHK kapsamında, kamuoyunda tartışmalara neden olan 'tek tip kıyafet' düzenlemesi de yürürlüğe girdi

FETÖ'cüler için tek tip kıyafet getiriliyor!

Hükümet tarafından yayınlanan 696 sayılı KHK kapsamında, kamuoyunda tartışmalara neden olan 'tek tip kıyafet' düzenlemesi de yürürlüğe girdi

24 Aralık 2017 Pazar 09:56
FETÖ'cüler için tek tip kıyafet getiriliyor!

FETÖ'cüler için tek tip kıyafet getiriliyor!

ANKARA; Son Dakika Haberi, Hükümet tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren iki yeni kararnamede önemli detaylar var. 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK'larla birlikte çok sayıda ihraç ve göreve iade var. KHK'larla birlikte bazı kurumların kapatılması, kapatılan bazı kurumların ise açılması kararı da alındı.

'TEK TİP KIYAFET' DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek.

Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

TEK TİP KIYAFET DÜZENLEMESİ KİMLER KAPSIYOR?

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenler badem kurusu renginde tutulum giyecek.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle "örgüt kurma, suç için anlaşma ve örgüte silah sağlama" suçlarından tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

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