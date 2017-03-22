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22 Mart 2017 Çarşamba 22:14

FETÖ'cülere Norveç'te gün doğdu; Ankara'dan sert tepki

Darbeci subaylara kapısını açan Norveç'e Ankara'dan sert tepki. Cunta artıklarını ülkesinde toplayan Norveç'in Ankara Büyükelçiliği bakanlığa çağrıldı

FETÖ'cülere Norveç'te gün doğdu; Ankara'dan sert tepki
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FETÖ'cülere Norveç'te gün doğdu; Ankara'dan sert tepki


Terör örgütü FETÖ üyesi darbeci askerlere ile, FETÖ'den kaçarak kapağı Avrupa'ya atanlara Norveç hükümeti kapılarını açtı. Norveç, FETÖ'cülere hem sığınma hakkı ve çalışma imkanı verirken, Türkiye bu ülkenin Büyükelçi'sini bakanlığı çağırdı..

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Norveç'in Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) mensubu eski subaylara iltica hakkı tanımasına ilişkin, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen'in Bakanlığa çağrılarak Türkiye'nin tepkisinin dile getirildiğini belirtti.

Müftüoğlu, Norveç'in FETÖ mensubu eski subaylara iltica hakkı tanıması hakkındaki bir soruya verdiği cevapta, Norveç’teki eski Askeri Ataşenin ve bu ülkedeki NATO eğitim merkezinde görev yapan 4 subayın Norveç’ten iltica talebinin kabul edildiğine dair basında çıkan haberler üzerine, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Ellefsen'in Bakanlığa çağrılarak Türkiye'nin tepkisinin dile getirildiğini aktardı.

Müftüoğlu, "Bir müttefik ülkenin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışındaki devlet görevinden geri çağrılan şahısların Türkiye’ye dönmek yerine, bulundukları ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik imkanlarını suistimal çabalarına destek vermiş olması üzücüdür ve kabul edilemez. Bu husustaki girişimlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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