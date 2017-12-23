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FETÖ'nün araçlarını ucuza satıyoruz diyerek vurgun yapmışlar

FETÖ'ye yönelik operasyonlar sırasında terör örgütüne mali destek sağlayan şirketlerin el konulan araçlarını çok ucuza sattığını iddia eden çetenin 100 milyon liradan fazla vurgun yaptığı iddia ediliyor.

FETÖ'nün araçlarını ucuza satıyoruz diyerek vurgun yapmışlar

FETÖ'ye yönelik operasyonlar sırasında terör örgütüne mali destek sağlayan şirketlerin el konulan araçlarını çok ucuza sattığını iddia eden çetenin 100 milyon liradan fazla vurgun yaptığı iddia ediliyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:23
FETÖ'nün araçlarını ucuza satıyoruz diyerek vurgun yapmışlar


FETÖ'nün araçlarını ucuza satıyoruz diyerek vurgun yapmışlar


Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarda el konulan araçları ucuza sattıklarını iddia eden çetenin 100 milyon liradan fazla vurgun yaptığı ortaya çıktı.


İstanbul polisi FETÖ'nün adını kullanarak piyasayı dolandıran çetenin peşinde. Şimdiye kadar 30 mağdur milyonlarca lira dolandırıldığını iddia ederek polisten yardım istedi. Emniyet kaynakları vurgunun daha büyük olduğunu düşünüyor. Dolandırıcılar  "FETÖ’nün araçlarını ucuza satıyoruz" diyerek Silivri’de çok sayıda kişiyi dolandırdı. Çete üyesi bir kişi kaçmak isterken son anda yakalandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN ARAÇLARI VAR DEMİŞLER

İddiaya göre dolandırıcılar geçtiğimiz aylarda piyasa değeri 100 bin lira olan araçları "FETÖ'nün araçları" diyerek çok daha ucuza satarak piyasaya güven vermeye başladı. Silivri’den de birkaç ismi yanlarına dahil eden dolandırıcılar, aralarında oto galericileri, siyasetçiler, memurlar ve iş dünyasından birçok isimden yaklaşık 100 milyon lira vurgun yaparak sırra kadem bastı.
Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde güvenlik güçleri, şüphelilerden E.Ö.’yü ilçe dışında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcıların bugüne kadar 30’dan fazla kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edilirken, mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.

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