Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

FETÖ'nün Mor Beyin kabusu yayılıyor: Binlerce kişi panikte

Mor Beyin adlı altyapı aracılığıyla binlerce vatandaşın cep telefonuna FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un yüklendiği ortaya çıktı. Savcılık Mor Beyin üstünden yüklenen Bylock'ları ayıklıyor.

FETÖ'nün Mor Beyin kabusu yayılıyor: Binlerce kişi panikte

Mor Beyin adlı altyapı aracılığıyla binlerce vatandaşın cep telefonuna FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un yüklendiği ortaya çıktı. Savcılık Mor Beyin üstünden yüklenen Bylock'ları ayıklıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:16
FETÖ'nün Mor Beyin kabusu yayılıyor: Binlerce kişi panikte

FETÖ'nün Mor Beyin kabusu yayılıyor: Binlerce kişi panikte


Mor beyin nedir? Terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'la aynı sunucuya bağlı Mor Beyin altyapısı üzerinden binlerce kişinin telefonuna gizlice sızıldığı ortaya çıktı.  İlk belirlemelere göre 11 bin 480 kişinin farkında olmadan telefonuna ByLock indirdiği tespit edildi. Cep telefonuna indirilen Namaz saatleri, Kıble bulma programı, Kur'an dinleme uygulaması gibi değişik ücretsiz islami kılıfla üretilen programların yer aldığı Mor Beyin altyapısının FETÖ'cü TÜBİTAK çalışanı tarafından geliştirildiği belirlendi.

SUÇSUZ TELEFONLAR AYIKLANIYOR

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u indiren veya kullanan kişi/kurumlara yönelik operasyonlar devam ederken, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında "Mor Beyin" ile ByLock'a yönlendirildiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski bir TÜBİTAK çalışanının sorumlusu olduğu değerlendirilen bu yazılım ile, binlerce vatandaş habersizce ByLock'a yönlendirilmiş oldu ve bu nedenle hakkında işlem başlatıldı ve tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, bu tespitin ardından yaklaşık bin kişinin tahliyesinin talep edileceğini açıkladı. Peki Mor Beyin nedir?

MOR BEYİN NEDİR?

Mor Beyin, eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirildiği belirlenen bir yazılım. Bu yazılım, vatandaşların iradesi dışında ByLock'a yönlendirilmesine neden oluyor. Cep telefonlarına namaz saatleri, tesbih uygulamaları, dua dinleme uygulamaları ve Kur'an okuma uygulamaları gibi uygulamalar indirmek isteyen vatandaşlar, Mor Beyin yazılımı yüzünden ByLock IP'lerine yönlendiriliyor ve vatandaşlar istemeden ByLock kullanıcısı gibi görülüyor.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a iradeleri dışında yönlendirilen 11 bin 480 kişinin Mor Beyin yazılımı nedeniyle farkında olmadan ByLock'a maruz kaldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mor Beyin isimli yazılımı geliştiren kişinin eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğu tespit edildi.

Vatandaşların haberi olmadan cep telefonlarında ByLock'a yönlendiren Mor Beyin yazılımının geliştiricisi olduğu belirtilen eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Mor Beyin NedirFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti
Ayşe Öztürk'ün adı sokağa verildi: Muratlı'da katledilmişti
Tinerle soba yakmaya çalışan çocuk alev topuna döndü
Tinerle soba yakmaya çalışan çocuk alev topuna döndü
İlk müftü nikahı İzmir'de kıyıldı
İlk müftü nikahı İzmir'de kıyıldı
Kız arkadaşını zeytinlikte beklerken öldürüldü
Kız arkadaşını zeytinlikte beklerken öldürüldü
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara saldırı, 7 yaralı var
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara saldırı, 7 yaralı var
Samsun'da liseli kız, çocuk parkında intihar etti
Samsun'da liseli kız, çocuk parkında intihar etti
Sinop'ta 13 yaşındaki kız çocuğu evinde tabancayla öldürüldü
Sinop'ta 13 yaşındaki kız çocuğu evinde tabancayla öldürüldü
Bingöl'de çatışma; 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralı
Bingöl'de çatışma; 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim