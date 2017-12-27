FETÖ'nün Mor Beyin kabusu yayılıyor: Binlerce kişi panikte



Mor beyin nedir? Terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'la aynı sunucuya bağlı Mor Beyin altyapısı üzerinden binlerce kişinin telefonuna gizlice sızıldığı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre 11 bin 480 kişinin farkında olmadan telefonuna ByLock indirdiği tespit edildi. Cep telefonuna indirilen Namaz saatleri, Kıble bulma programı, Kur'an dinleme uygulaması gibi değişik ücretsiz islami kılıfla üretilen programların yer aldığı Mor Beyin altyapısının FETÖ'cü TÜBİTAK çalışanı tarafından geliştirildiği belirlendi.

SUÇSUZ TELEFONLAR AYIKLANIYOR

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u indiren veya kullanan kişi/kurumlara yönelik operasyonlar devam ederken, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında "Mor Beyin" ile ByLock'a yönlendirildiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski bir TÜBİTAK çalışanının sorumlusu olduğu değerlendirilen bu yazılım ile, binlerce vatandaş habersizce ByLock'a yönlendirilmiş oldu ve bu nedenle hakkında işlem başlatıldı ve tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, bu tespitin ardından yaklaşık bin kişinin tahliyesinin talep edileceğini açıkladı. Peki Mor Beyin nedir?

MOR BEYİN NEDİR?

Mor Beyin, eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirildiği belirlenen bir yazılım. Bu yazılım, vatandaşların iradesi dışında ByLock'a yönlendirilmesine neden oluyor. Cep telefonlarına namaz saatleri, tesbih uygulamaları, dua dinleme uygulamaları ve Kur'an okuma uygulamaları gibi uygulamalar indirmek isteyen vatandaşlar, Mor Beyin yazılımı yüzünden ByLock IP'lerine yönlendiriliyor ve vatandaşlar istemeden ByLock kullanıcısı gibi görülüyor.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a iradeleri dışında yönlendirilen 11 bin 480 kişinin Mor Beyin yazılımı nedeniyle farkında olmadan ByLock'a maruz kaldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mor Beyin isimli yazılımı geliştiren kişinin eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğu tespit edildi.

Vatandaşların haberi olmadan cep telefonlarında ByLock'a yönlendiren Mor Beyin yazılımının geliştiricisi olduğu belirtilen eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.