

FETÖ'nün papazına casusluktan tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı Andrew Craig Brunson, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından da tutuklandı.



ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Aralık 2016 tarihinde FETÖ/PDY'nin örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklanmıştı. Öte yandan Brunson'un, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme'' suçlarından da yargılanması talep edildi. İzmir Sulh Ceza Hakimliği, Brunson’un tutuklu bulunduğu İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurdu. Brunson, hakim tarafından hakkındaki ileri sürülen suçlamaları tercüman aracılığıyla cevapladı.

Brunson, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, ''Hayatım boyunca Fetullahçıyla hiç tanışmadım. Toplantılarına hiç katılmadım. Ben kilise kurdum. Casusluk yapmadım. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü destekliyorum. Benim derdim İsa Mesih'i anlatmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü’yle hiçbir bağlantım yoktur. Ne zaman nerede ve nasıl casusluk yaptım açıklanmasını istiyorum'' şeklinde konuştuğu öğrenildi. Brunson'un verdiği ifadeden sonra hakimlik, talebi karara bağladı.

Mevcut delil durumu, emniyet raporu, arama-el koyma tutanakları, gizli tanık beyanları dikkate alınarak, Brunson'un ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme'' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.