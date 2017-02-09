FETÖ'nün şantaj görüntüleri bu sunucularda saklanmış

PARAVAN ŞİRKET

ALBAYI GİZLİCE KAYDETTİLER

SERVER’LARDA SAKLARDIK

Kamu kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetler içerisinde FETÖ yapılanmasının yürüttüğü şantaj faaliyetlerinde kullanılan görüntülerin saklandığı sunucular, bir itirafçının verdiği ifadede ortaya çıktı. TSK içinde yürütülen faaliyetleri yabancı bir devletin çalışmalarına benzeten güvenlik güçleri, FETÖ'cülerin hedefi haline gelen personeli suça bulaştırmak için büyük çaba harcadığını belirledi.FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanması imamlarından olan Haluk S., örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) nasıl sızdığını bir kez daha ortaya koydu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada itiraflarıyla örgütü deşifre eden mahrem imamlardan Haluk S.’nin, Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmalarında da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı. Haluk S., şu bilgileri verdi:Benim gibi Deniz Kuvvetleri imamlarından olan ve öğretmen Hüseyin Dalan ile birlikte AN-KA İç ve Dış Ticaret isimli şirketi kurduk. Sermayeyi Deniz Kuvvetleri sorumlusu Kamil Kaya verdi. Askeri birimlere daha rahat girip çıkmak için bu paravan şirketi kurduk. MSB İnşaat Emlak’a da daha rahat girip çıkmak için SAMAY İnşaat Turizm isimli şirketi kurduk. MSB İnşaat Emlak’a ihale almadan buraya girip çıktım. Aynı şekilde sigorta şirketi de kurarak askeri personele sigorta satışı yaptık. Bu şekilde giriş çıkışlarda daha rahat ediyorduk.Genelkurmay Başkanlığı’nda Çakmak Toplantı Salonu’nun yenilenmesi için ihale açıldı. Bu ihale S. isimli firmaya verildi. Firmanın bu işe başlamasının ardından MSB İnşaat Emlak Başkanı olan Albay T.B.’nin istemiş olduğu rüşvet karşılığında Dikmen’de 1 aylığına geçici bir ev kiraladık. Albay ve bir eskort kadın kiraladığımız evde birlikte oldular. Birlikte kaldığımız Kerem C. veya ismini hatırlamadığım diğer arkadaş bu birlikteliği fotoğrafladı. Daha sonra bu fotoğraflar ihbar mektubu ile Genelkurmay’a gönderildi. Ben yapıdan ayrıldıktan sonra Albay T.B.’nin emekli edildiğini öğrendim.NATO üslerine gidecek personel hakkında bilgiler geliyordu. Ayda bir İstanbul’da yaptığımız mutat toplantıda Kamil Kaya’ya verdiğimiz bu bilgiler, İstanbul Altunizede’de bulunan Sürat Bilişim’e ait binanın alt katındaki server’larda saklanırdı.