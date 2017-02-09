GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 09:00

FETÖ'nün şantaj görüntüleri bu sunucularda saklanmış

Terör örgütünün TSK üst düzey personeline yönelik şantaj faaliyetlerinde elde edilen görüntülerin saklandığı sunucular, bir itirafçının verdiği bilgilerde ortaya çıktı.

FETÖ'nün şantaj görüntüleri bu sunucularda saklanmış
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
FETÖ'nün şantaj görüntüleri bu sunucularda saklanmış

Kamu kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetler içerisinde FETÖ yapılanmasının yürüttüğü şantaj faaliyetlerinde kullanılan görüntülerin saklandığı sunucular, bir itirafçının verdiği ifadede ortaya çıktı. TSK içinde yürütülen faaliyetleri yabancı bir devletin çalışmalarına benzeten güvenlik güçleri, FETÖ'cülerin hedefi haline gelen personeli suça bulaştırmak için büyük çaba harcadığını belirledi.

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanması imamlarından olan Haluk S., örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) nasıl sızdığını bir kez daha ortaya koydu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada itiraflarıyla örgütü deşifre eden mahrem imamlardan Haluk S.’nin, Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmalarında da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı. Haluk S., şu bilgileri verdi:

PARAVAN ŞİRKET

Benim gibi Deniz Kuvvetleri imamlarından olan ve öğretmen Hüseyin Dalan ile birlikte AN-KA İç ve Dış Ticaret isimli şirketi kurduk. Sermayeyi Deniz Kuvvetleri sorumlusu Kamil Kaya verdi. Askeri birimlere daha rahat girip çıkmak için bu paravan şirketi kurduk. MSB İnşaat Emlak’a da daha rahat girip çıkmak için SAMAY İnşaat Turizm isimli şirketi kurduk. MSB İnşaat Emlak’a ihale almadan buraya girip çıktım. Aynı şekilde sigorta şirketi de kurarak askeri personele sigorta satışı yaptık. Bu şekilde giriş çıkışlarda daha rahat ediyorduk.

ALBAYI GİZLİCE KAYDETTİLER

Genelkurmay Başkanlığı’nda Çakmak Toplantı Salonu’nun yenilenmesi için ihale açıldı. Bu ihale S. isimli firmaya verildi. Firmanın bu işe başlamasının ardından MSB İnşaat Emlak Başkanı olan Albay T.B.’nin istemiş olduğu rüşvet karşılığında Dikmen’de 1 aylığına geçici bir ev kiraladık. Albay ve bir eskort kadın kiraladığımız evde birlikte oldular. Birlikte kaldığımız Kerem C. veya ismini hatırlamadığım diğer arkadaş bu birlikteliği fotoğrafladı. Daha sonra bu fotoğraflar ihbar mektubu ile Genelkurmay’a gönderildi. Ben yapıdan ayrıldıktan sonra Albay T.B.’nin emekli edildiğini öğrendim.

SERVER’LARDA SAKLARDIK

NATO üslerine gidecek personel hakkında bilgiler geliyordu. Ayda bir İstanbul’da yaptığımız mutat toplantıda Kamil Kaya’ya verdiğimiz bu bilgiler, İstanbul Altunizede’de bulunan Sürat Bilişim’e ait binanın alt katındaki server’larda saklanırdı.

 
Gülen#039;in iki yeğeni gözaltına alındı
Gülen'in iki yeğeni gözaltına alındı
 32 sanığın şirketine kayyum atanıyor
 32 sanığın şirketine kayyum atanıyor
Ankara Emniyeti#039;nde FETÖ dalgası
Ankara Emniyeti'nde FETÖ dalgası
Beytüşşebap eski kaymakamı tutuklandı
Beytüşşebap eski kaymakamı tutuklandı
HSYK  ByLoock operasyonu
HSYK  ByLoock operasyonu
15 Temmuzun beyin takımı belli oldu
15 Temmuz’un beyin takımı belli oldu
Hava Kuvvetleri#039;nde FETÖ operasyonu
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Egemen Bağış; O sözlerimi FETÖ#039;cüler carpıttı
Egemen Bağış; O sözlerimi FETÖ'cüler carpıttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil kurtardı Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil kurtardı
Avcılar'da koca cinnet geçirdi, kan döktü Avcılar'da koca cinnet geçirdi, kan döktü
Fransa'da Nükleer santralde patlama Fransa'da Nükleer santralde patlama
Domuz Bağı cinayetinde 3 Ermeni'ye müebbet Domuz Bağı cinayetinde 3 Ermeni'ye müebbet
Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağı: Operasyon var Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağı: Operasyon...
YGS öncesi yeni kimlik çilesi: Gece yarısı kuyruk YGS öncesi yeni kimlik çilesi: Gece yarısı kuyruk
Yukarı Çık

Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil...
112 Acil Sağlık'ı arayarak yardım isteyen genç kız feci şekilde dövülmüş olarak bulundu. Ağır...

Haberi Oku