FETÖ sanıklarından rüşvet alan komisere suçüstü

Kamu kurumlarındaoperasyonları sırasında ifade almakla göreli bir komiserin, şüphelilerden 10 bin TLaldığı iddiasıyla yürütülen araştırmada suçüstü yapıldı.İstanbul'da FETÖ soruşturması yürüten komiser H.S.Y.'nin ifadesini aldığı bir zanlıdan 10 bin TL rüşvet istediği öğrenildi. Rüşvetçi komiser meslektaşları tarafından suçüstü yakalandı.Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması yürüten bir komiserin zanlılardan 10 bin TL rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Daha önceden FETÖ soruşturması kapsamında ifadesini aldığı bir zanlıdan 10 bin TL rüşvet isteyen komiser H.S.Y. ile zanlı buluştu. FETÖ zanlısı kendisinden rüşvet isteyen komisere seri numarası alınmış 10 bin TL para verdi. Komiserin rüşvet paralarını almasıyla birlikte operasyon için düğmeye basıldı.Komiser H.S.Y. FETÖ zanlısından aldığı 10 bin TL rüşvetle birlikte gözaltına alındı. H.S.Y. ifadesinde, "Rüşvet almadım, borç para aldım" diye kendini savundu. FETÖ zanlısı ise, "Komiser benden 'Her şey benim elimde, FETÖ'cü dersem yanarsın' şeklinde konuşarak para istedi" dedi. Komiser H.S.Y. çıkarıldığı Bakırköy Adliyesi'nde tutuklandı.