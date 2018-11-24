Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı

FETÖ Paralel devlet Yapılanması üyelerine yönelik operasyonlar devam ederken, örgüt üyeleri Sakız Adası'na lüks yatla kaçmaya hazırlanırken yakalandı.

FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı

FETÖ Paralel devlet Yapılanması üyelerine yönelik operasyonlar devam ederken, örgüt üyeleri Sakız Adası'na lüks yatla kaçmaya hazırlanırken yakalandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 01:31
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı

FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı


FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden lüks bir yatla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na götürdükleri iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 3 kişiyi  yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Şüphelilerin İstanbul’dan Çeşme Limanı’na bağlamak üzere teslim aldıkları lüks yat ile Ayvalık’ta bulunan yat limanına giriş yaparak şüpheli bir kadını yata bindirdikten sonra 24 Ekim 2018 tarihinde Sakız Adası’na götürdükleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 20.11.2018 tarihinde bir operasyon başlatarak, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen üç kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda ele geçirilen şüphelilerden M.Ç.'nin İzmir’de oturduğu ve FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu, örgüt talimatı ile 2014 yılı başlarında Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı ve bu zamana kadar FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, Sakız Adası’na götürülen şüpheli kadını İzmir‘den 35 plakalı aracı ile Ayvalık Limanı'na getirdiği belirlendi.

Şüphelinin FETÖ/PDY şüphelisi N.K. olduğu, eşi C.K. ile üç oğlunu 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yurt dışına çıkarak Kanada’ye gittikleri, şüpheli kadının da Sakız Adası’ndan Kanada'ya geçtiği öğrenildi. Şüpheli M.Ç.'nin Sakız Adası'nda yakalanan yat kaptanları ile birlikte daha öncede Ağustos 2018’de eşi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi İzmir’de aranan V.E. olan ve ABD'de bulunan FETÖ şüphelisi B.E. isimli kadını Çeşme ilçesinden lüks bir yat ile Sakız Adası'na kaçırdıkları ve buradan da ABD'ye gittikleri belirlendi.

Bu olayları organize eden kişinin de Kanada’da bulunan FETÖ/PDY şüphelisi olduğu ve İzmir’de arandığı tespit edilen S.Ö. isimli şüphelinin olduğu, yapılan sorgu ve çalışmalardan tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılan şüphelilerden E.Ö. ve F.İ. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, şüpheli M.Ç. ise mahkemece tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı
Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti
Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı
Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim