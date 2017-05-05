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05 Mayıs 2017 Cuma 09:51

FETÖ üyelerinden rüşvet alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ soruşturmasına takılan bir kişiden 90 bin TL rüşvet aldığı iddia edilen emniyet müdürü ile bir kamu görevlisi tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ üyelerinden rüşvet alan emniyet müdürü tutuklandı
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FETÖ üyelerinden rüşvet alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ soruşturmasında rüşvet karşılığı 'seni kurtarırız' diye söz verdiği iddia edilen Erdemli İlçe Emniyet müdürü Ali Doğan ile gümrük müdürlüğünde görevli bir kişi tutuklandı.

Mersin'de bir kişiden, kendisini FETÖ soruşturmasından kurtaracakları vaadiyle rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile bir gümrük görevlisi tutuklandı


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir kişiden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturmalardan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile A.E. tutuklandı.
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