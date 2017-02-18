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18 Şubat 2017 Cumartesi 08:36

FETÖ'ye ağır darbe

 Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcı Adnan Çimen, Kayaşehir'de birlikte saklandıkları evde yakalandı.

FETÖ'ye ağır darbe
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FETÖ'ye ağır darbe
     Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcı Adnan Çimen, Kayaşehir'de birlikte saklandıkları evde yakalandı. Eski savcı Sadrettin Sarıkaya da yakın bir evde gözaltına alındı.
   İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleşkesine götürüldü. Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evde yapılan aramada, 2 boş pasaport ve farklı kişilere ait nüfus cüzdanları bulundu. Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılamaları bulunan Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen, sabah Bakırköy Adliyesi'ne götürülecek ve SEGBİS sistemiyle daireye ifade verecek.
    Polis ekipleri firari hakim ve savcıları, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Buradaki kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen hakim ve savcıların haklarındaki yakalama kararı doğrultusunda sabahleyin Bakırköy Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı KCK soruşturması adı altında ifadeye çağıran dönemin özel yetkili Savcısı Sadrettin Sarıkaya ile hakim Gündoğdu, sağlık kontrolünden geçirilişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
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Anahtar Kelimeler
FETÖHakan FiadanSadrettin SarıkayaDursun Ali GündoğduAdnan Çimen
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