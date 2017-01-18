FETÖ’nün askeri yapılanmasına dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fettullah Terör Örgütünün kriptolu haberleşme kanalı Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen Türk silahlı Kuvvetleri personeline yönelik bir operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında 243 silahlı kuvvetler persoleni hakkında gözaltı kararı verildi.Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki beş ayrı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltı kararı uygulandı.Mahkemnin aldığı karar gereği adreslerde aramalar yapıldı.Şüphelilerden 8’inin Albay,3’nün Yarbay rütbesinde oldukları bildirildi.
Bylock kullanıcısı TSK personeline ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 330 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.