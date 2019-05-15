Fikret Orman'dan o çocuklara hayatlarının sürprizi

Adana Yüreğir'de rakip takımla oynayacakları karşılaşmaya forma ve futbol malzemesi bulamayan çocukların Kiremithane Spor kulübünden izinsiz olarak alarak aldıkları formalar gündeme oturdu. aTV ekranlarında Esra Erol'un programına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Adanalı 12 çocuğu İstanbul'a davet ettikleri, forma ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Esra Erol'un programına telefonla katılan Fikret Orman, futbol tutkunu 12 çocuğun potansiyelini takım hocalarının izleyeceğini, yetenekli oyuncuların altyapıya kazandıralacağı sözünü verdi.

Çocukların izinsiz forma almasını kesinlikle tasvip etmediğini dile getiren Esra Erol ise 'Yine de bunlar çocuk, futbol heveslerini kırmamak lazım' dedi.

ADANA'DA NELER OLMUŞTU?



Adana Yüreğir ilçesinde Kiremithane Spor Kulübü soyunma odalarından izinsiz aldıkları formalarla maça çıkan çocukları kötü bir sürpriz bekliyordu.. Mahalle maçında, rakip takıma hava atmak isteyen çocukların macerası tatlı bir sürprizle sona erdi. Kiremithane Spor'un avukatı, çocuklardan davacı olmayacaklarını açıklarken, ifadesi alınan 12 çocuk serbest bırakıldı.,

RENGARENK FORMALARLA SAHAYA ÇIKMIŞLARDI

İki mahalle arasındaki maça Kiremithane Spor Kulübü formasıyla çıkan çocukların futbol macerası, polis ekiplerinin sahaya girmesiyle yarım kaldı. Adana'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithane Sporlu futbolcuların krampon, futbol topu, skorbord formalarını çalan 12 çocuk mahallede maç yaparken yakalandı..



Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahalesi'nde meydana gelen olayda, Kiremithane Spor Kulubüne giren hırsızlar futbolculara ait forma, futbol topu, kaleci eldiveni, skorbordu çaldı. Sabah kulübe gelen görevliler hırsızlık olayını fark edince polisi aradı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup’ta mücadele eden takımın futbolcuları maçta giyecek formalarının çalındığını öğrenince şoka girdi.

Yapılan kısa bir araştırmanın ardından kayıp formaların dün maça çıkan 12 afacan tarafından izinsiz olarak alındığı ortaya çıktı.