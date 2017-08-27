Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdü

İstanbul Beşiktaş'ta aynı otel odasında bir aydır kaldığı sevgilisi Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, Yeşilçam filmlerinde Alman Avrat karekteriyle akıllarda yer etti. Vahşi cazibesiyle akıllarda kalan Vahşi ve Güzel filminde canlandırdığı Ayşin karekteri ile Türk sinemasında adından söz ettirdi. Bir dönem mankenlik de yapan Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdüğü tam olarak bilinmiyor. Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, kendisine de ateş ederek intihar etti.

Filiz Aker, İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Peki Filiz Aker kimdir? İşte detaylar...

FİLİZ AKER KİMDİR?



İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, kendisine de ateş ederek intihar etti.

Filiz Aker bir süre boyunca mankenlik yaptı, aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.



OYNADIĞI FİLMLER

Vahşi ve Güzel (Ayşin) - 1989

Kurtlar Geceyi Sever - 1988

Sürgün - 1988

Alman Avrat 40 Bin Mark (Helga) - 1988

İnsan Avcıları - 1987

Bir Sonbahar Hikayesi (Dış İlişkiler) - 1994