GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 20:22

Fıstıkçı Beşir sonunda yakalandı; 300 ton fıstıkla kaybolmuştu

Üreticinin kendisine emanet ettiği 300 ton fıstıkla ortadan kaybolan ve yörede Fıstıkçı Beşir olarak tanınan Beşir Kumral polis tarafındn yakalanarak tutuklandı.

Fıstıkçı Beşir sonunda yakalandı; 300 ton fıstıkla kaybolmuştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fıstıkçı Beşir sonunda yakalandı

Gaziantep'te yüzlerce çiftçiye ait 300 ton Antep Fıstığı, badem ve cevizi alarak ortadan kaybolan Beşir Kumral yakalandı.

135 çiftçinin 300 ton antep fıstığı ile kayıplara karışan fıstık tüccarı Beşir Kumral, oğlunun tutuklanmasının ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 135 fıstık üreticisinin 7 milyon lira değerindeki 300 ton antep fıstığıyla ortadan kaybolan tüccar Beşir ve oğlu Yusuf Kumral’ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada geçen Salı günü Yusuf Kamral yakalandı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri bugün de fıstık tüccarı Beşir Kumral’ı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kumral'ın sorgusu sürerken, mağdur çiftçilerin 70 ton fıstığı da bulundu.

VALİLİK: FISTIKLAR ÜRETİCİYE TESLİM EDİLİYOR

Gaziantep Valiliği de kamuoyunda yankı uyandıran olayın ardından fıstık tüccarı Beşir Kumral’ın yakalanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şüpheli baba oğulun yakalandığına değinilen açıklamada şöyle denildi:
“İlimiz Sanayi Mahallesi Gatem Fıstıkçılar Sitesinde faaliyet gösteren bir işyerinde 'Güveni Kötüye Kullanma Sureti ile Dolandırıcılık' olayı meydana gelmiştir. Kendilerine emanet olarak bırakılan 7 milyon TL değerindeki 300 ton civarındaki antep fıstığı, badem ve cevizi satmak veya üçüncü kişilere vermek suretiyle yaklaşık 135 vatandaşımız mağdur edilerek, 'Güveni Kötüye Kullanmak' suretiyle dolandırmışlardır. Olayın şüphelilerinden Y.K. adlı şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 14.02.2017 günü yapılan operasyonla yakalanmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde yaklaşık 58 ton antep fıstığı bulunarak mağdurlara teslim edilmiş, şüpheli Y.K. 15.02.2017 tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Olayın diğer firari şüphelilerinden B.K. isimli şahıs yapılan araştırmalar neticesinde 17.02.2017 tarihinde yakalanmış olup tahkikata başlanmıştır.08.02.2017 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 ton antep fıstığı bulunmuş olup, müştekilere teslim aşamasında bulunmaktadır.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Fıstıkçı Beşir
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viranşehir'de şiddetli patlama, yaralılar var Viranşehir'de şiddetli patlama, yaralılar...
Muğla Milas'ta kedi köpek katliamı Muğla Milas'ta kedi köpek katliamı
Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı Nehire düşen genç kadını son anda kurtardı
Motorsikler yarış atına çarptı, 1 ölü var Motorsikler yarış atına çarptı, 1 ölü var
Kız yurdunda dehşet: Banu Kuru'yu pencereden atmışlar Kız yurdunda dehşet: Banu Kuru'yu pencereden...
İstanbul'da 7 şiddetinden büyük deprem bekleniyor İstanbul'da 7 şiddetinden büyük deprem bekleniyor
Yukarı Çık

Viranşehir'de şiddetli patlama, yaralılar...
Viranşehir'de lojmanlar bölgesinde şiddetli patlama, hakim ve savcıların kaldığı lojmanlar bölgesindeki...

Haberi Oku