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Forum İstanbul'a bombalı saldırı son anda önlenmiş

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin, Türkiye'nin en büyük AVM'leri arasında yer alan Forumİstanbul'a kanlı saldırı girişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. 

Forum İstanbul'a bombalı saldırı son anda önlenmiş

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin, Türkiye'nin en büyük AVM'leri arasında yer alan Forumİstanbul'a kanlı saldırı girişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. 

18 Eylül 2018 Salı 08:47
Forum İstanbul'a bombalı saldırı son anda önlenmiş

Forum İstanbul'a bombalı saldırı son anda önlenmiş

Teröristlerin İstanbu'da katliam girişiminin son anda önlendiği belirlendi. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Forum AVM'ye bombalı terör saldırısı düzenlemeye çalışırken son anda yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin patlayıcıları AVM'ye yerleştirmeleriyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  29 Ekim 2017 günün İstanbul’da katliam yapmayı planlayan DEAŞ’lı 4 teröristi eylemden 1 gün önce  28 Ekim 2017'de  Forum İstanbul’da suçüstü yakalamayı başarmıştı.

İKİ İLÇEDE PATLAMA OLMUŞTU

Habertürk bugün Nihat Uludağ imzasıyla yayınlanan habere göre, terörle mücadele ekiplerinin DEAŞ’lı 4 teröristin yakalanmadan önceki tüm hareketlerini dakika dakika deşifre etmeyi başardı.

EVLERİNİ HAVAYA UÇURDULAR

DEAŞ’lı terörist Can Yenil ve Sezgen Pekdemir Esenyurt’taki evlerini akşam saat 18.00’de havaya uçurdu. Diğer teröristler Mücahit Şahin ve imam nikahlı eşi Hatice Yurdakul’da Arnavutköy’deki evlerini akşam saat 19.35’te uçurarak harekete geçti.

29 EKİM'İ KANA BULAYACAKLARDI

Yapılan teknik takip çalışmaları sonucunda teröristlerin Dacia Sandero marka araçla 28 Ekim 2017 günü saat 12.00 sıralarında Bayrampaşa Forum İstanbul AVM'ye geldiği belirlendi.

BOMBALARI AVM İÇERİSİNE SOKTULAR

DEAŞ’lı kadın terörist Hatice Yurdakul saat 12:25'de patlayıcıları AVM'ye getirdi. 12:30'da Yurdakul, Mücahit Şahin ile birlikte patlayıcıları dolaplara yerleştirdi.

BOMBALAR FIRIN İÇERİSİNDE

Görüntülere göre patlayıcılar, daha önce AVM içindeki bir mağazadan alınmış ve değiştirilme bahanesiyle getirilmiş bir fırının içinde X-Ray cihazına konulmadan yandaki boşluktan AVM'ye sokulduğu tespit edildi.

TERÖRİSTLER KISKIVRAK YAKALANDI

Terör polisi, DEAŞ’lı 4 teröristin Forum İstanbul AVM’de olduklarını tespit etti. Teröristlerin kullandığı otomobilin AVM’nin açık otoparkında olduğunu belirlendi.  Terörist ve eşi bomba yüklü otomobilin yanına geldiklerinde teslim ol çağrısı yapıldı. Teröristin silahını çekmesi nedeniyle vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonda 4 terörist gözaltına alındı.

BOMBA DÜZENEKLERİ VE İNTİHAR SALDIRI YELEKLERİ

Otomobil, motosiklet ve AVM içerisinde 109 adet bomba düzeneği, 4 adet intihar saldırısında kullanılan yelek, mikrodalga fırınlı bomba düzeneği ve uzun namlulu 2 silah ele geçirildi. 

Son Güncelleme: 18.09.2018 05:49
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