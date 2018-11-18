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Freni patlayan kamyon tarım işcilerinin arasına daldı

Hatay'da freni patlayan bir hafriyat kamyonu, tarlaya uçtu. Kamyonun arkasında bulunan tuğlalar, tarlada çalışan Suriyelilerin üzerine devrildi...

Freni patlayan kamyon tarım işcilerinin arasına daldı

Hatay'da freni patlayan bir hafriyat kamyonu, tarlaya uçtu. Kamyonun arkasında bulunan tuğlalar, tarlada çalışan Suriyelilerin üzerine devrildi...

18 Kasım 2018 Pazar 17:02
Freni patlayan kamyon tarım işcilerinin arasına daldı

Freni patlayan kamyon tarım işcilerinin arasına daldı

Hatay'da freni patlayan bir hafriyat kamyonu, tarlaya uçtu. Kamyonun arkasında bulunan tuğlalar, tarlada çalışan Suriyelilerin üzerine devrildi...

Olay, Yayladağı ilçesi Avcılar Çeşmesi ve Gümrük mevkiinde meydana geldi. Sinan Coşkun'un kullandığı 45 HV 657 plakalı kamyonun freni patladı. İHA'nın haberine göre, kontrolü kaybolan kamyon, önce seyir halindeki 31 MY 107 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra freni patlayan kamyon 4 kilometre ilerledikten sonra Gümrük mevkisinde tarlaya uçtu. 


Devrildikten sonra küçük çaplı yangın çıkan kamyonun arkasında bulunan tuğlalar, tarlada çalışan 2 Suriyelinin üzerine düştü. İsimlerine ulaşılamayan Suriyelilerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer Suriyelinin kolu ve ayağının kırıldığı öğrenildi.

Kazada kamyon şoförü Coşkun ve yanındaki kimliği belirsiz Suriyeli sıkıştıkları yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilk yardım ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralıların Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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