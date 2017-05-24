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24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:48

Fuat Avni operasyonu; 10 gözaltı var

FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan sosyal medya yıldızı Fuat Avni karakteri için ikinci kez operasyon düzenlendi. Örgüt, yeni bir Fuat Avni karekteri yaratmak için harekete geçmiş

Fuat Avni operasyonu; 10 gözaltı var
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Fuat Avni operasyonu; 10 gözaltı var

Kayseri'de 5 aydır yürütülen Fethullah Gülen Terör Örgütü/ Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyada oluşturulan 'Fuat Avni' benzeri yeni bir suç örgütü yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekiple ayrıntılı çalışma yürütüldü. Soruşturma sonucu elde edilen bilgiler ışığında, Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu Y.Y., Ç.E., Y.E., A.Y., M.C., A.C.Ö., Y.Y., A.Ç., S.C.Y. ve O.D. yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Yakalanan kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birçok milletvekili, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birçok üst düzey bürokrat bulunuyor.


 
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