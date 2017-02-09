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09 Şubat 2017 Perşembe 16:42

Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil kurtardı

112 Acil Sağlık'ı arayarak yardım isteyen genç kız feci şekilde dövülmüş olarak bulundu. Ağır yaralı genç kız yoğun bakıma alırken kendisini alıkoyan zanlıların arandığı bildirildi.

Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil kurtardı
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Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil kurtardı

Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki genç bir kız, ölümden son anda kurtarıldı. 112 Acil Sağlık'ı arayarak yardım isteyen genç kız feci şekilde dövülmüş olarak bulundu. Ağır yaralı genç kız yoğun bakıma alırken kendisini alıkoyan zanlıların arandığı bildirildi.

Eskişehir'de 22 yaşındaki genç kızdan 'beni fuhuş çetesi kaçırdı' iddiası
112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunan B. İ., kendisini fuhuş çetesinin kaçırdığını, cep telefonu ve parasını gasp ettiklerini iddia etti. Genç kızın hayati tehlikesi sürüyor

Eskişehir'de fuhuş çetesi tarafından feci şekilde dövüldüğünü iddia eden genç kız hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırım caddesinde bir kafeden tanıdığı kişiler tarafından darp edilip evde alıkonulduğunu ileri süren B. İ. (22), 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

GÖZLERİ ŞİŞ, VÜCUDUNDA DAYAK İZLERİ...

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kızın feci şekilde darp edildiğini gördü. Vücudunda darp izlerine rastlanılan ve gözleri şişen genç kız, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise, olaya karıştıkları ileri sürülen şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

"BENİ FUHUŞ ÇETESİ KAÇIRDI"

Diğer yandan genç kızın, 'Beni fuhuş çetesi kaçırdı, cep telefonumu ve paralarını gasp ettiler, ardından beni feci şekilde dövdüler' şeklinde konuştuğu ileri sürüldü.


 
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Fuhuş çetesi
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