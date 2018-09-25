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Fuhuş operasyonu; Çarşafla kaçarken 3. kattan düştü

İstanbul polisinin Fatih'te düzenlediği fuhuş operasyonunda 3. kattaki evden çarşafları birbirine bağlayarak kaçmak isterken yere düşen yabancı uyruklu 2 kadın, hastanede tedavi altına alındı..

Fuhuş operasyonu; Çarşafla kaçarken 3. kattan düştü

İstanbul polisinin Fatih'te düzenlediği fuhuş operasyonunda 3. kattaki evden çarşafları birbirine bağlayarak kaçmak isterken yere düşen yabancı uyruklu 2 kadın, hastanede tedavi altına alındı..

25 Eylül 2018 Salı 08:35
Fuhuş operasyonu; Çarşafla kaçarken 3. kattan düştü

Fuhuş operasyonu; Çarşafla kaçarken 3. kattan düştü

İstanbul polisinin Fatih'te düzenlediği fuhuş operasyonunda 3. kattaki evden çarşafları birbirine bağlayarak kaçmak isterken yere düşen yabancı uyruklu 2 kadın, hastanede tedavi altına alındı..


İstanbul Fatih'te, edinilen bilgiye göre Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, bir binanın 3. katındaki eve operasyon düzenlendi. "Polis" uyarısı yapılarak çalınan kapıyı açan erkek şüpheli, kadınların çarşafları birbirine bağlayarak camdan inmeye çalıştıklarını söyledi.


POLİS İKİ KADINI YERDE BULDU

Edinilen bilgilere göre bunun üzerine binanın arka tarafına giden ekipler, 2 yabancı uyruklu kadını yerde yatar vaziyette buldu. Çarşafla 3. kattaki evden inerken düştükleri anlaşılan kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadınların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
 

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