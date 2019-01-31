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Fuhuştan kazanılan 1.8 milyon liraya polis el koydu

Masaj salonlarını fuhuş merkezine çeviren çeteye düzenlenen operasyonun ikinci adımı da geldi. Mal varlığı dudak uçuklatan çete üyelerinin banka hesaplarına el konuldu.

Fuhuştan kazanılan 1.8 milyon liraya polis el koydu

Masaj salonlarını fuhuş merkezine çeviren çeteye düzenlenen operasyonun ikinci adımı da geldi. Mal varlığı dudak uçuklatan çete üyelerinin banka hesaplarına el konuldu.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:56
Fuhuştan kazanılan 1.8 milyon liraya polis el koydu

Fuhuştan kazanılan 1.8 milyon liraya polis el koydu


Fuhuş için masaj salonları açan çetenin mal varlığı dudak uçuklatacak cinsten. Sadece banka hesaplarından 1.8 milyon lira para çıkan çetenin mal varlığına el konuldu.

Adana'da, kent genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 20'si kadın 38 kişi ev hapsine çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, çetenin liderliğini yaptığı 8 şüphelinin 1 milyon 800 bin lira tutarındaki mal varlıklarına el konulmasına karar verdi...

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan ve fuhşa aracılık ve yer temini eden kişilere yönelik 16 Ocak günü şafak operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, polis 44 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kent genelinde faaliyet gösteren 8 masaj salonunda fuhuş yaptırdığını saptayan ekipler, 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. Fuhuş yaptıran şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için masaj salonu çevresine günlük 100-150 liraya gözcü tuttukları ortaya çıktı.


38 ŞÜPHELİ "EV HAPSİ"NE ÇARPTIRILDI

Edinilen bilgilere göre gözcülerin, 24 saat boyunca belirli noktalarda beklediği tespit edildi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 20'si kadın, 38 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

ÇANTACI DÜKKANINDA FATURA KESİLİYOR

Operasyonun ardından, polis fuhuş çetesinin liderliğini yapan 8 şüphelinin mal varlıklarını da incelemeye aldı. Lüks içinde yaşadıkları saptanan 8 kişinin rezidans ve lüks otomobillere sahip olduğu ortaya çıktı. Bazı gayrimenkullerin fuhuştan elde edilen gelirle alındığını tespit eden polis, Türk Ceza Kanunu'nun 282'in maddesine göre, 'Suçtan kaynaklanarak mal varlığı edinme, ekonomik gelir elde etme, suçtan kazanç elde etme ve ekonomik değerlere meşruiyet görüntüsü kazandırma' suçlarından işlem başlattı. Mahkeme, 8 şüphelinin 4 ev ile 1 otomobiline el koydu. Ayrıca 8 masaj salonu ise faaliyetten men edildi.

POLİS, ÇANTACIDA ÇANTA BULAMADI

Bir çete liderinin ise, fuhuştan elde ettiği geliri legalleştirmek için yine kentin lüks semtinde çantacı dükkanı açtığı ortaya çıktı. Fuhuştan elde ettiği 'kara parayı' bu iş yerinden yaptığı satışla aklamaya çalışan şüphelinin hayali çanta satarak fatura kestiği öğrenildi. İş yerine giden polis, çantaya rastlayamadı. Operasyonun ardından fuhuş yapan Kazakistan uyruklu Aktorta S. (25) ise ifadesinin ardından sınır dışı edildi.
 

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