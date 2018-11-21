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Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı

Henüz 25 yaşında, hayatının baharındaydı. Mezuniyetinin ardından girdiği sınavları kazandı. Atanacağı günü iple çekiyordu. Atama haberinin ardından babasıyla Aydın'dan yola çıkan Funda Sakman geçirdiği feci kazada can verdi..

Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı

Henüz 25 yaşında, hayatının baharındaydı. Mezuniyetinin ardından girdiği sınavları kazandı. Atanacağı günü iple çekiyordu. Atama haberinin ardından babasıyla Aydın'dan yola çıkan Funda Sakman geçirdiği feci kazada can verdi..

21 Kasım 2018 Çarşamba 01:55
Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı

Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu Funda Sakman, atamasının ardından memuriyet göreveni başlamak için çıktığı yolda babasıyla birlikte kaza geçirdi. Sakman hayatını kaybederken, babası Mustafa Sakman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın İncirliova İlçesinde pazartesi günü işbaşı yapacağı Isparta'ya gitmek üzere babası Mustafa Sakman ile yola çıkan Funda Sakman (25), Denizli'de meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Baba Sakman'ın ağır yaralandığı kazada ölen genç kız bugün toprağa verilecek

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizli’nin Acıpayam İlçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü tamamlayan Funda Sakman bu yıl girdiği sınavda Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazandı. 26 Kasım Pazartesi günü vergi dairesinde göreve başlayacak olan Funda Sakman, kalacağı evi kiralayıp eşya almak için bugün babası Mustafa Sakman ile Ispartaya gitmek üzere yola çıktı.

Edinilen bilgilere göre, baba Sakman’ın kullandığı otomobil Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında bir başka otomobille çarpıştı. Kaza sonrası genç kız olay yerinde hayatını kaybetti, baba Sakman ise ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşe başlayacağının sevinciyle yola çıkan genç kız kaza kurbanı olurken, babanın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Funda Sakman’ın yarın Acarlar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Funda Sakman
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hakan bobur 2018-11-22 01:32:17

Allah rahmet eylesin

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