Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...

Adana'da geçtiğimiz cumartesi günü işlenen kadın cinayeti aydınlatıldı. Gamze İlhan adlı genç kadın, kocasına eksik para verdiği için katledilmiş. İddiaya göre Gamze İlhan'ın kocasının borçlarını ödeyebilmek için fuhuş yaptırıyordu.

Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...

Adana'da geçtiğimiz cumartesi günü işlenen kadın cinayeti aydınlatıldı. Gamze İlhan adlı genç kadın, kocasına eksik para verdiği için katledilmiş. İddiaya göre Gamze İlhan'ın kocasının borçlarını ödeyebilmek için fuhuş yaptırıyordu.

26 Aralık 2017 Salı 13:17
Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...

Kocasının borçlarını ödemek için fuhuş yaptırdı, para yüzünden öldürüldü


Boşandığı kocasının borçlarını ödeyebilmek için fuhuş yaptırdığı iddia edilen genç kadının, kocasına eksik para verdiği gerekçesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Gamze İlhan adlı 1 çocuk annesi 28 yaşındaki genç kadının ikinci evliliği kısa sürede kabusa döndü. Boşanma kararının ardından kocasının borçlarıyla yüzleşen genç kadının fuhuş yaptırarak borçlarını ödemeye çalıştığı iddia edildi. İşte o haberin detayları..

KOCASINDAN BOŞANDA AMA


Edinilen bilgilere göre korkunç olay, 23 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesinde bulanan bir sitede meydana geldi. 1 oğlu olan Gamze İlhan, 6 yıl önce eşinden boşandıktan sonra Soner U. ile evlendi. U.'nun borçları yüzünden çift anlaşmalı alarak boşanarak aynı evde yaşamaya başladı. Genç kadın, eşinin borçlarını ödemek için, iddiaya göre ev kiralayıp, kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı. Eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son haftalarda U.'ya eksik para vermeye başladı. Bunun üzerine çift arasında evde kavga çıktı.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Soner U., mutfaktan aldığı bıçakla Gamze İlhan'ı 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede öldü. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emniyette ifade veren Gamze İlhan'ın babası Tevfik İlhan, şöyle dedi:

"Kızım bize tekstil fabrikasında çalıştığını söyledi. Eşi ile aralarında sorunları vardı. Soner'in borçları yüzünden 1 yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner U.'dan şikayetçiyim. Yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum."

Polis, firari katil zanlısını yakalamaya çalışıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın
Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı
Temizlik görevlisi öğrencilere cinsel istismarda bulundu
Temizlik görevlisi öğrencilere cinsel istismarda bulundu
Elektronik sigara evi yaktı
Elektronik sigara evi yaktı
Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi
Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi
Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim