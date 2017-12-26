Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...

Kocasının borçlarını ödemek için fuhuş yaptırdı, para yüzünden öldürüldü



Boşandığı kocasının borçlarını ödeyebilmek için fuhuş yaptırdığı iddia edilen genç kadının, kocasına eksik para verdiği gerekçesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Gamze İlhan adlı 1 çocuk annesi 28 yaşındaki genç kadının ikinci evliliği kısa sürede kabusa döndü. Boşanma kararının ardından kocasının borçlarıyla yüzleşen genç kadının fuhuş yaptırarak borçlarını ödemeye çalıştığı iddia edildi. İşte o haberin detayları..

KOCASINDAN BOŞANDA AMA

Edinilen bilgilere göre korkunç olay, 23 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesinde bulanan bir sitede meydana geldi. 1 oğlu olan Gamze İlhan, 6 yıl önce eşinden boşandıktan sonra Soner U. ile evlendi. U.'nun borçları yüzünden çift anlaşmalı alarak boşanarak aynı evde yaşamaya başladı. Genç kadın, eşinin borçlarını ödemek için, iddiaya göre ev kiralayıp, kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı. Eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son haftalarda U.'ya eksik para vermeye başladı. Bunun üzerine çift arasında evde kavga çıktı.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Soner U., mutfaktan aldığı bıçakla Gamze İlhan'ı 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede öldü. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emniyette ifade veren Gamze İlhan'ın babası Tevfik İlhan, şöyle dedi:

"Kızım bize tekstil fabrikasında çalıştığını söyledi. Eşi ile aralarında sorunları vardı. Soner'in borçları yüzünden 1 yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner U.'dan şikayetçiyim. Yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum."

Polis, firari katil zanlısını yakalamaya çalışıyor.