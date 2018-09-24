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Gaspçı dehşeti; Taksiciyi gasp eden adamı vurularak yakalandı

Küçükçekmece'de, sürücüsünü silahla etkisiz hale getirdiği taksiyi gasp eden sabıkalı gaspçı, iki araca çarptıktan sonra polisle girdiği silahlı çatışma sonucu vuruldu. Olay, polisi alarma geçirirken yaralanan gaspçı, hastaneye kaldırıldı..

Gaspçı dehşeti; Taksiciyi gasp eden adamı vurularak yakalandı

Küçükçekmece'de, sürücüsünü silahla etkisiz hale getirdiği taksiyi gasp eden sabıkalı gaspçı, iki araca çarptıktan sonra polisle girdiği silahlı çatışma sonucu vuruldu. Olay, polisi alarma geçirirken yaralanan gaspçı, hastaneye kaldırıldı..

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:32
Gaspçı dehşeti; Taksiciyi gasp eden adamı vurularak yakalandı

Gaspçı dehşeti; Taksiciyi gasp eden adamı vurularak yakalandı


Küçükçekmece'de, sürücüsünü silahla etkisiz hale getirdiği taksiyi gasp eden sabıkalı gaspçı, iki araca çarptıktan sonra polisle girdiği silahlı çatışma sonucu vuruldu. Olay, polisi alarma geçirirken yaralanan gaspçı, hastaneye kaldırıldı..


Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; Sefaköy'de bir kişi, sürücüsünü etkisiz hale getirdiği taksiyi gasp ederek kaçmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine alarma geçen polis, gaspçının peşine takıldı.

Edinilen ilk bilgilere göre polis, D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametine doğru taksi ile kaçan gaspçıya Cennet'te ulaştı. Gaspçı, polisin 'Dur' ihtarına aldırmayarak taksinin hızını artırınca önündeki biri taksi olmak üzere iki araca çarptı. Kaza nedeniyle duran araçtan inen gaspçı, polise doğru silahla ateş etmeye başladı. Polis de ateşe karşılık verince çıkan çatışmada gaspçı vurularak etkisiz hale getirildi.

Gelen ambulansla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve adı öğrenilemeyen gaspçı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan araştırmada şüphelinin, çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu ve çok sayıda suçtan polis tarafından arandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. 

Olayla ilgili soruşturma devam ederken D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe kapatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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