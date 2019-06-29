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Gaspçı sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı

İstanbul Avcılar'da gaspçı sahte polisler, gerçek polislerin baskınında kıskıvrak yakalandı. İki gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaspçı sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı

İstanbul Avcılar'da gaspçı sahte polisler, gerçek polislerin baskınında kıskıvrak yakalandı. İki gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:56
Gaspçı sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı

Gaspçı sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı


Ev kadınlarının kabusu haline gelen sahte polis kimliği ve kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden gasp yapan iki kişi yakalandı..


Son günlerde evlere sahte polis rozeti ile girerek, evde bulunanları bağlayan gaspçılar İstanbul'da yakalandı. Son olarak İstanbul Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evdeki kadınları gasp ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, kadınları yerde bağlanmış olarak buldu. Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda; polis kelepçesi, polis rozeti, Mustafa B. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, kurusıkı tabanca, mağdurlara ait olduğu tahmin edilen 2 bin 350 TL ve 5 cep telefonu ele geçirildi...


Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde geçen cumartesi günü gece 01.45'te meydana geldi.  Kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, girdikleri evde bulunan kadınları yere yatırdı. Kadınların bağırması üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

KADINLARI YERDE BAĞLANMIŞ BULDULAR

Dairenin içerisine giren polisler, şüpheliler Murat A. (35),Mustafa C.'yi (36) ve yerde bağlanmış şekilde yatan 3 kadını gördü. Polisin daire girmesiyle birlikte paniğe kapılan saldırganlar ellerindeki kurusıkı olduğu anlaşılan tabancaları bırakarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

CEP TELEFONU VE PARALARINI GASP ETMİŞLER

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin eve kendilerini polis olarak tanıtarak zorla girdikleri, içerideki kadınları bağlayıp yere yatırdıktan sonra cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri öğrenildi. Şahısların üzerlerinde ve olay yerine gelmek için kullandıkları araçta yapılan aramalarda; polis kelepçesi, polis rozeti, Mustafa B. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, kurusıkı tabanca, mağdurlara ait olduğu tahmin edilen 2 bin 350 TL ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşayan kadınları gasp etmeye çalışan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GaspSahte PolisHaberAvcılarGümüşpala Mahallesi
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