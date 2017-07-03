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03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:14

Gaspçıyı, bıçağın üzerindeki barkot yakalattı

Bodrum'da genç bir kadının aracını bıçakla saldırarak çalmak isteyen gaspçı yakalandı. Genç kadının parmaklarını koparan ve karnından bıçaklayan gaspçı Ümit Y, ilk duruşmada serbest bırakılırken, savcının itirazı üzerine cezaevine atıldı,

Gaspçıyı, bıçağın üzerindeki barkot yakalattı
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Gaspçıyı, bıçağın üzerindeki barkot yakalattı


Bodrum'da bir hastanenin müdür yardımcısı 34 yaşındaki Tuğçe K.'yı, otomobilini gasp ederken direnmesi üzerine bıçakla yaraladığı iddia edilen 31 yaşındaki Ümit Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı çıkartılan Ümit Y.  İnegöl ilçesinde yakalanarak ikinci kez çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

BIÇAKLA PARMAKLARINI KOPARDI KARNINDAN YARALADI

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde geçtiğimiz 9 Mayıs günü saat 22.30'da,  Eskiçeşme Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanenin müdür yardımcısı ve klinikler sorumlusu olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Tuğçe K., evine gitmek üzere işyerinden çıktığı sırada, otomobilini gasp etmek isteyen bir erkeğin saldırısına uğradı. Saldırgan, kendisine karşı koyan Tuğçe K.'yi yanındaki bıçakla karnından ve parmaklarından yaraladı. Saldırgan kaçarken Tuğçe K.'nın arbede sırasında kopan parmakları operasyonla dikildi.

ZANLI BIÇAKTAKİ BARKOTTAN TESBİT EDİLDİ

Saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, zanlının kaçarken fırlattığı bıçaktaki barkottan olayın faailini tesbit etti. Polis barkottan  bıçağın Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Ümit Y.'ye satıldığı belirledi. 

Soruşturma kapsamında Ümit Y. İnegöl'de yakalanıp gözaltına alındı. Bodrum'a getirilen şüpheli,  emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma 'Kasten yaralama' ve 'kaçırmaya teşebbüs' suçlarından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine Ümit Y. hakkında bu kez tutuklama kararı çıktı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci ke yakalanan Ümit Y. tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
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