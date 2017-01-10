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10 Ocak 2017 Salı 14:28

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma çıktı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı çatışma çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma çıktı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma çıktı
  Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 15,23 sırasında silahlı çatışma çıktı.Çok sayıda silah sesinin duyulduğu bölgede sivil vatandaşlar olay yerinden kaçmaya çalışıyorlar.İlk edinilen bilgilere göre saldırıyı yapan iki teröristin içeri girmeye çalıştığı ancak emniyet güçlerinin şüphelenmesi üzerine çatışma çıktığı, bir teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği diğer teröristin aranmasına devam edildiği belirtildi.Kaçan teröristin kapalı bir otoparkta olduğu sanılıyor.Emniyet güçleri bu binayı abluka altına aldı.Kaçan terörist aranıyor.
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GaziantepEmniyet MüdürlüğüSilahlı Saldırı
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