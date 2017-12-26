Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi

Gaziantep'te 70 asker yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.15 Temmuz'dan sonra Maltepe'den taşınan zırhlı birlik askerleri yemekten zehirlendi. 70 asker hastanelerde tedavi altına alındı Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda binden fazla yemekten zehirlenmiş 1 askerin hayatını kaybetmişti. Aynı kışladan dün de grip salgını haberi geldi. Gribal enfeksiyon şikayetiyle revire gelen 15 asker hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul’un Maltepe ilçesindeki 2’nci Zırhlı Tugay’ının taşınması ile Suriye sınırındaki İslahiye’de bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı’nın Alpay Başaran Kışlasında görevlendirilen 70 asker, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleri üzerine askerler, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada serum tedavisi uygulanan askerlerden çoğunluğu taburcu edilirken, bazıları ise halen kontrol altında tutuluyor. Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran 2017 tarihlerinde gıda zehirlenmeleri yaşanmış, binin üzerinde asker zehirlenerek hastanelerde tedavi görmüştü. Er Hüsnü Özel ise şehit olmuştu. Zehirlenmelere ilişkin rapor geçen günlerde yayımlanmış ve zehirlenmeye yol açan hindi etinin sıcak suda çözdürüldükten sonra oda sıcaklığında 27 saat bekletildiği de görüntü kayıtları ile belgelenmişti. Ayrıca, kışlaya yemek temin eden Rota firmasına bir ihale yasağı daha geldi. Şirket resmi ihalelerden de men edildi. Bakan Ağbal, bütçe görüşmeleri sırasında yasak kararının bütün kamu kurumlarını kapsadığını dile getirdi.

Binden fazla askerin zehirlenmeden etkilendiği kışladan dün de grip salgını haberi geldi. Çok sayıda asker farklı zamanlarda yorgunluk, halsizlik ve ateş gibi şikayetlerle kışlanın revirine başvurdu. Burada sağlık kontrolünden geçirilen askerler gribal enfeksiyon şüphesiyle ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar tarafından tetkikleri yapılan askerler, bir süre müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Askerlerin mevsimsel hava değişimlerinden etkilendiği belirtilirken, endişe edilecek bir durumun olmadığı bildirildi.

Sözcü