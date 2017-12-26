Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi

Gaziantep'te 70 asker yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi

Gaziantep'te 70 asker yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

26 Aralık 2017 Salı 10:24
Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi

Gaziantep'te 70 asker yemekten zehirlendi

   Gaziantep'te 70 asker yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.15 Temmuz'dan sonra Maltepe'den taşınan zırhlı birlik askerleri yemekten zehirlendi. 70 asker hastanelerde tedavi altına alındı Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda binden fazla yemekten zehirlenmiş 1 askerin hayatını kaybetmişti. Aynı kışladan dün de grip salgını haberi geldi. Gribal enfeksiyon şikayetiyle revire gelen 15 asker hastaneye kaldırıldı.

   Gaziantep’te  bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli 70 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul’un Maltepe ilçesindeki 2’nci Zırhlı Tugay’ının taşınması ile Suriye sınırındaki İslahiye’de bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı’nın Alpay Başaran Kışlasında görevlendirilen 70 asker, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleri üzerine askerler, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada serum tedavisi uygulanan askerlerden çoğunluğu taburcu edilirken, bazıları ise halen kontrol altında tutuluyor. Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran 2017 tarihlerinde gıda zehirlenmeleri yaşanmış, binin üzerinde asker zehirlenerek hastanelerde tedavi görmüştü. Er Hüsnü Özel ise şehit olmuştu. Zehirlenmelere ilişkin rapor geçen günlerde yayımlanmış ve zehirlenmeye yol açan hindi etinin sıcak suda çözdürüldükten sonra oda sıcaklığında 27 saat bekletildiği de görüntü kayıtları ile belgelenmişti. Ayrıca, kışlaya yemek temin eden Rota firmasına bir ihale yasağı daha geldi. Şirket resmi ihalelerden de men edildi. Bakan Ağbal, bütçe görüşmeleri sırasında yasak kararının bütün kamu kurumlarını kapsadığını dile getirdi.  

   Binden fazla askerin zehirlenmeden etkilendiği kışladan dün de grip salgını haberi geldi. Çok sayıda asker farklı zamanlarda yorgunluk, halsizlik ve ateş gibi şikayetlerle kışlanın revirine başvurdu. Burada sağlık kontrolünden geçirilen askerler gribal enfeksiyon şüphesiyle ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar tarafından tetkikleri yapılan askerler, bir süre müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Askerlerin mevsimsel hava değişimlerinden etkilendiği belirtilirken, endişe edilecek bir durumun olmadığı bildirildi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
AskerYemekten Zehirlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın
Karaköy'de patlama sonrası korkutan yangın
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı
Adana bombacısı kadın teröristin cenazesi ortada kaldı
Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...
Gamze İlhan cinayetinin altından dram çıktı: Kocasının borçlarını ödemek için...
Temizlik görevlisi öğrencilere cinsel istismarda bulundu
Temizlik görevlisi öğrencilere cinsel istismarda bulundu
Elektronik sigara evi yaktı
Elektronik sigara evi yaktı
Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Sapık öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti
Bebeğini satan genç kız, aileyi tehdit etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim