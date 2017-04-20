Gaziantep'te feci kaza; 5 ölü 6 yaralı var

CAN PAZARI YAŞANDI

İKİ KARDEŞ AYNI TABUTA KONDU

Gaziantep'te dört otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 1'i kadın, 5 kişi yaşamanı yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu yaşandı.Kaza, saat 22.10 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Nizip yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 27 UY 894 plakalı otomobil, iddiaya göre dikkatsizlik ve şerit ihlali sonucu karşı yönden gelen 27 LB 409 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobilin arkasından gelen 63 E 3318 ve 01 BKG 61 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlara çarptı.Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında otomobillerde bulunan 2'si çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çabaları ile çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 5 kişinin cesetleri ise, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza nedeniyle karayolu çift yönde ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, kaza yapan araçların çekilmesi ve yolun yıkanmasının ardından yaklaşık 1.5 saat sonra ulaşım normale döndü.Gaziantep'te aynı kazada ölen iki kardeşin cenazeleri, aynı tabutla morga kaldırıldı.Kazada aynı otomobilde bulunan 6 yaşındaki Buğlem Torun ile 1 yaşındaki Furkan Torun hayatını feci şekilde yaşamını yitirdi.Kimlikleri belirlenen Buğlem ve Furkan Torun kardeşlerin cansız bedenleri, jandarma ekipleri tarafından aynı tabuta konuldu. Aynı tabuta konulan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.