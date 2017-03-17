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17 Mart 2017 Cuma 11:27

Gaziantep'te hareketli saatler

 Gaziantep  Emniyet müdürlüğü önünde hareketli saatler yaşandı.

Gaziantep'te hareketli saatler
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Gaziantep'te hareketli saatler
   Gaziantep  Emniyet müdürlüğü önünde hareketli saatler yaşandı. Olay yerine hareket eden çok sayıda polis, kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 10:45 sıralarında duyulan silah sesi üzerine çok sayıda sivil ve resmi ekipler, silah sesinin geldiği bölgeye doğru hareket etti. Bazı polisler zırhlı ve resmi araçlarla olay yerine hareket ederek, bazı polisler ise yaya olarak, bölgeye koştu. Silahlı kavga yaşandığı görülmesi üzerine ekipler, olaya müdahale etti.Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede, kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
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