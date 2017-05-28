﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Mayıs 2017 Pazar 20:28

Gaziantep'te öfkeli baba cinnet getirdi, eşini ve kızlarını katletti

Gaziantep'te un fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Öztürkmen, hafta sonu evde cinnet getirdi. Eşini bıçakladı, evini ateşe verdi, adeta katliam yerine dönen evden 3 ceset çıkarıldı.

Gaziantep'te öfkeli baba cinnet getirdi, eşini ve kızlarını katletti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Gaziantep'te öfkeli baba cinnet getirdi, eşini ve kızlarını katletti

Gaziantep'te cinnet getiren 33 yaşındaki Mustafa Öztürkmen evini ateşe verip eşi 28 yaşındaki Fatma Öztürkmen’i bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Ailenin kızları 6 yaşındaki İlknur ve 1 yaşındaki Mervenur ise dumandan zehirlenip öldü, 8 yaşındaki Mehmet Öztürkmen de hastanede tedaviye alındı. Hastanede hayata tutunmaya çalışan küçük Mehmet'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

Olay, akşam saatlerinde vakitlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; un fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Öztürkmen cinnet getirip, 3 katlı müstakil evin giriş katında bulunan evini ateşe verdi. Evinin pencere camlarını kırmaya başlayan Mustafa Öztürkmen, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Fatma Öztürkmen’e saldırdı.

EŞİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE CAN VERDİ

Fatma Öztürkmen aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken çocukları Mehmet, İlknur ve Mervenur mahsur kaldıkları oturma odasında dumandan zehirlendi. Mustafa Öztürkmen, daha sonra eşini öldürdüğü bıçakla bileklerini kesip göğsünü yaralayarak intihara kalkıştı.

Evdeki çığlıkları duyan Öztürkmen ailesinin komşuları durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de evdeki yangını söndürmeye çalıştı. Söndürülen evden çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan Fatma Öztürkmen ve kızları İlknur ve Mervenur doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirirken, Mustafa Öztürkmen ve oğlu Mehmet’in hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Yaşamlarını yitiren anne ve 2 kızının cesetleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, acı haberi alan Öztürkmen ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayfun Torun, başından vurulmuş olarak bulundu Tayfun Torun, başından vurulmuş olarak bulundu
Van Çatak'ta hava operasonu, 10 terörist öldürüldü Van Çatak'ta hava operasonu, 10 terörist öldürüldü
İstanbul Güneşli'de yangın; İki bina alevlere teslim oldu İstanbul Güneşli'de yangın; İki bina alevlere...
PKK'lı suikastçi, AK Partili Kürt siyasetçileri hedef almış PKK'lı suikastçi, AK Partili Kürt siyasetçileri...
Batman'da patlama, 1 ölü 1 yaralı var Batman'da patlama, 1 ölü 1 yaralı var
Testereli katil; Öldürülen genci, sevgilisi parçalamış Testereli katil; Öldürülen genci, sevgilisi parçalamış
Yukarı Çık

Tayfun Torun, başından vurulmuş olarak bulundu
İstanbul'da elektrik tesisat tamirciliği yapan Tayfun Torun, Çorlu'da bir dinlenme tesisinde otomobil...

Haberi Oku