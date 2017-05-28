Gaziantep'te öfkeli baba cinnet getirdi, eşini ve kızlarını katletti

EŞİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE CAN VERDİ

Gaziantep'te cinnet getiren 33 yaşındakievini ateşe verip eşi 28 yaşındaki’i bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Ailenin kızları 6 yaşındakive 1 yaşındakiise dumandan zehirlenip öldü, 8 yaşındakide hastanede tedaviye alındı. Hastanede hayata tutunmaya çalışan küçük Mehmet'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.Olay, akşam saatlerinde vakitlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; un fabrikasında işçi olarak çalışancinnet getirip, 3 katlı müstakil evin giriş katında bulunan evini ateşe verdi. Evinin pencere camlarını kırmaya başlayan Mustafa Öztürkmen, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Fatma Öztürkmen’e saldırdı.Fatma Öztürkmen aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken çocukları Mehmet, İlknur ve Mervenur mahsur kaldıkları oturma odasında dumandan zehirlendi. Mustafa Öztürkmen, daha sonra eşini öldürdüğü bıçakla bileklerini kesip göğsünü yaralayarak intihara kalkıştı.Evdeki çığlıkları duyan Öztürkmen ailesinin komşuları durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de evdeki yangını söndürmeye çalıştı. Söndürülen evden çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınanve kızlarıvedoktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirirken, Mustafa Öztürkmen ve oğlu Mehmet’in hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.Yaşamlarını yitiren anne ve 2 kızının cesetleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, acı haberi alan Öztürkmen ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.