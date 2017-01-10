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10 Ocak 2017 Salı 20:05

Gaziantep'te polise ikinci saldırı; Teröristler yakalandı

Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına, içinde üç kişinin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı. Çatışma sonucunda bir terörist yakalanırken diğer iki terörist için operayon başlatıldı.

Gaziantep'te polise ikinci saldırı; Teröristler yakalandı
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Gaziantep'te polise ikinci saldırı; Teröristler yakalandı

Terör örgütünün gün boyu saldırmak için fırsat kolladığı Gaziantep'de akşam saatlerinde ekip aracına ateş açan teröristler yakalandı.
Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerden 1'i yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne teröris saldırının gerçekleştiği Gaziantep'te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildi.

Kavaklık Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polislerde anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğı otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis etkibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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