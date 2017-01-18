GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ocak 2017 Çarşamba 19:01

Gaziantep'te rehine krizi: Polis silahlı kişiyi ikna etti

Gaziantep'te 2 komşusunu silahla rehin alan altın tamircisi ikna edilerek rehineler kurtarıldı.

Gaziantep'te rehine krizi: Polis silahlı kişiyi ikna etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Gaziantep'te rehine krizi: Polis silahlı kişiyi ikna etti


Gaziantep'te altın tamirciliği yapan Şahin D. (35), saat 16.30 sıralarında Beyazlar Mahallesi 44 Nolu sokak içerisindeki 4 katlı bir banın en alt katında bulunan iş yerinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Çağdaş C ve Levent P isimli komşusuyla tartışmaya başlamış, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. İş yerinin kepenklerini de indiren Şahin D, elinde silah bulunduğunu ve 2 şahsı da kendisini de öldüreceğini söyleyerek, polislerden uzaklaşmasını istemişti.
Olayın ardından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, yaklaşık 2.5 saat süren çabalarının ardından Şahin D'yi ikna etti. Şahsın silahını bırakmasının ardından kepenkler açıldı. Teslim olan şahıs gözaltına alınırken, rehineler de sağ olarak kurtarıldı.
Gözaltına alınan Şahin D. ile rehinelerin, sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reina katliamcısı o bombaları nereden bulduğunu anlattı Reina katliamcısı o bombaları nereden bulduğunu...
Manisa'da polis sapık tacizciyi polis iş tuzağıyla yakaladı Manisa'da polis sapık tacizciyi polis iş tuzağıyla...
Diyarbakır'da bombalı saldırı; Şehit sayısı 5'e yükseldi Diyarbakır'da bombalı saldırı; Şehit sayısı...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına...
Anadolu Adliyesi'nde alarm Anadolu Adliyesi'nde alarm
Asıl hedefi Taksim’miş Asıl hedefi Taksim’miş
Yukarı Çık

Reina katliamcısı o bombaları nereden bulduğunu...
Reina saldırganı Abdulkadir Maşaripov'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Polisin 'Neden Reina'ya...

Haberi Oku