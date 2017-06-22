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22 Haziran 2017 Perşembe 06:54

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ​

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Kazım Karabekir Mahallesi, 944. sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Adreste şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yapıldı. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.
- Apartmanların çatısında tur atan helikopteri gören mahalleli şaşkına döndü
- Şaşkına dönen mahalleli operasyonu kaydetmek için telefonlarına sarıldı
Operasyonun gerçekleştirildiği sırada mahalle sakinlerinin şaşkınlığı ise kameralara yansıdı. Havada tur atan polis helikopteri ve karada güvenlik önlemi alan özel harekat polislerini karşılarında gören vatandaşlar operasyonu cep telefonu kameralarıyla kaydetmeleri dikkat çekti.
- Adreslerdeki aramalar sürüyor
Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 12 adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. 
 
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