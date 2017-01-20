Gelinine tecavüz eden kayınpedere 27 yıl hapis

'YUVAMI BU ADAM DAĞITTI'

KAYINPEDER'E 27 YIL HAPİS

ÇOCUKLARDAN BİRİ BAŞKASININ ÇIKTI

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Isparta Gelendost ilçesinde gelinine tecavüz eden kayınpeder Hasan Hüseyin Sal'a mahkeme 27 yıl hapis cezası verdi. İlçeyi karıştıran olay sonrası açılan fuhuş davasında, ailenin çocuklarından birinin babasının da, davada yargılananlardan biri olduğu belirlendi. Olayla ilgili davada mahkeme heyeti K.S.'nin nikahlı eşi H.S.'nin fuhşa aracılık ettiği kanaatinin oluştuğunu, bu nedenle hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiİstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda hafif zeka geriliği olan ancak kendisine yapılacak fiili saldırının bilincinde olacak ve karşı koyacak güçte yapıya sahip olduğu belirlenen mağdur K.S., duruşmada kayınpederini kastederek, "Benim yuvamı bu adam dağıttı. Ben o eve bir daha dönsem bu adam beni yine satacak iyi biliyorum. Cezasını çeksin" dedi. Mahkeme heyetinin karar öncesi son sözünü sorduğu sanık Hasan Hüseyin Sel suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebini yineledi.Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Sel, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'fuhşa aracılık etmek' suçlarından toplam 27 yıl 1 ay hapis ve günlüğü 20 TL'den 22 bin 500 TL adli para cezasına mahkum edildi. Tutuksuz sanıklar S.S., İ.T., İ.Ş. ve M.A. ise yeterli ve inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle beraat etti.Isparta'nınİlçesi'nde gelini 35 yaşındaki K.S.'yle zorla cinsel ilişkiye girdiği ve başkalarıyla da birlikte olmaya zorladığı iddiasıyla yargılanan 56 yaşındaki Hasan Hüseyin Sel, 27 yıl 1 ay hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz 4 sanık ise beraat etti. Mahkeme heyeti kadının nikahlı eşi hakkında ise 'fuhşa aracılık etmek'ten savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.Ağustos 2014'te aile içi şiddetin yaşanmasıyla ortaya çıkan olayda, kayınpederi Hasan Hüseyin Sel'den 8 yıldan bu yana şiddet gördüğünü söyleyen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen K.S., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İfadesinde şiddet olayını neden yaşandığı sorulan K.S., kayınpederinin kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini, başkalarıyla da birlikte olmaya zorladığını iddia etti. Bunun üzerine konu Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Savcılıktaki ifadesinde de benzer şeyleri anlatan K.S.'nin iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.İddiaların doğruluğunu araştırmak için savcılık talimatıyla K.S.'nin o dönem 8 ve 6 yaşındaki çocukları, eşi, kayınpederi Hasan Hüseyin Sel ve K.S. ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 62 yaşındaki İ.T., 63 yaşındaki M.A. ve 5 şüpheliden daha DNA örneği alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DNA sonuçlarında çocuklardan küçük olanın, kadının resmi nikahlı eşinden olmadığı belirlendi. Çocuk ile şüphelilerden M.A.'nın DNA'sının uyuştuğu saptandı. Olayın ardından Hasan Hüseyin Sel ile 4 kişi hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'fuhşa aracılık etmek' suçlarından dava açıldı.Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan Hüseyin Sel ve tutuksuz sanık S.S. katılırken, diğer tutuksuz sanıklar İ.T., İ.Ş. ve M.A. katılmadı. Savcılık mütalaası tekrar edilerek sanıklara söz verildi. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Sel üzerine atılı suçları işlemediğini belirterek, mütalaaya katılmadığını beyan etti. Tutuksuz sanıkların avukatları ise haklarında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin mütalaaya katıldıklarını belirtti.