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04 Temmuz 2017 Salı 22:29

Gemlik'te esrarengiz olay; Polis memuru adliye önünde şehit edildi

Bursa'da adliye binası önünde nöbet tutan polis memuru henüz kimliği belirsiz bir saldırganın hedefi oldu. Polis memuru şehit düşerken, saldırgan da intihar etti.

Gemlik'te esrarengiz olay; Polis memuru adliye önünde şehit edildi
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Gemlik'te esrarengiz olay; Polis memuru adliye önünde şehit edildi


Bursa Gemlik'te Adliye binası önünde nöbet tutan polis memuru İdris Büyükdönme, kimliği belirsiz kişi tarafından görevi başında şehit edildi.

Saldırganın henüz kimliği belirlenemedi. Söz konusu saldırgan, akşam saatlerinde Gemlik'teki adliye binasına gelerek, girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönme'yi vurarak şehit etti daha sonra da aynı tüfekle intihar etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren bir kişi, binada görevli polis memurunu şehit ettikten sonra intihar etti.
Emniyet müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, akşam saatlerinde adliye binasına geldi.
Yanında bulunan av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönme'yi vurarak öldüren şüpheli, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
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