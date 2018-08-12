Genç kadını boğulmaktan olta ile kurtardılar



İstanbul Sarıyer'de boğaza düşen genç Şeyma I. kadın mucize kabilinden hayata tutundu, Ters akıntı sayesinde 200 metre sürüklenerek balıkçıların önüne gelen kadını olta ile karaya çıkarıldı. Kadını boğulmaktan kurtaran Mahmut Topal "Balık tutuyordum baktım denizde bir siyahlık vardı. Kadın bana 'yüzme bilmiyorum' deyince oltayı çevirip tutmasını söyledim sonra karşıdaki arkadaşlardan yardım istedim. Arkadaşlar geldiler çıkarttık. Akıntı tersti yoksa oradan atlamış olsa daha kimse göremezdi. Bu tarafa doğru gelince gördük" diye konuştu

SAHİLDE BALIK TUTANLAR KURTARDI

Denize düşen kadını, sahilde balık tutanlar kurtardı. Kıyıya çıkartılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen ilk bilgilere göre esrarengiz olay Baltalimanı sahilde saat 08:00 sıralarında meydan geldi. İsminin Şeyma I. (27) olduğu öğrenilen genç kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Şeyma I., yaklaşık 200 metre sürüklenerek balıkçıların önüne geldi. O sırada sahilde balık tutanlar, denizde çırpınan kadını gördü. Kadın çırpınırken balık tutan kişilere yardım çığlıkları atıp, yüzme bilmediğini söyledi.