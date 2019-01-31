Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
105414
ALTIN
221.231
DOLAR
5.1983
STERLİN
6.8332
EURO
5.9744
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında...
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan...
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisi sırasında 10...
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik...
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel...

Genç kıza laf attılar, erkek arkadaşına saldırdılar ama...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı...

Genç kıza laf attılar, erkek arkadaşına saldırdılar ama...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı...

31 Ocak 2019 Perşembe 15:20
Genç kıza laf attılar, erkek arkadaşına saldırdılar ama...

Genç kıza laf attılar, erkek arkadaşına saldırdılar ama...

Erkek arkadaşı ile birlikte giderken Burcu A. adlı genç kıza laf atan magandaların saldırısına uğrayan Berat G. hastanelik oldu. Yakalanan magandalar savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, 20 Ocak Pazar günü, bir kafeteryanın önünde yaşanan dehşet, haber bültenlerinin gündemine oturmuştu. Erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 5 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya girip, oturdu.


VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Edinilen bilgilere göre ikili, kafeteryadan çıkışta kendilerini bekleyen 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, çağırılan sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Berati G'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi.


GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST

Berati G.'yi (26) tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, bu sabah saatlerinde polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuştan kazanılan 1.8 milyon liraya polis el koydu
Fuhuştan kazanılan 1.8 milyon liraya polis el koydu
Hırsızları turşu bidonuyla kovaladı
Hırsızları turşu bidonuyla kovaladı
Sultangazi'de Afganlı'lar terör estirdi
Sultangazi'de Afganlı'lar terör estirdi
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor taraftarları metrobüsü birbirine kattı
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor taraftarları metrobüsü birbirine kattı
Diyarbakır'da sapık alarmı; Vatandaşlar yakaladı, polise teslim etti
Diyarbakır'da sapık alarmı; Vatandaşlar yakaladı, polise teslim etti
Volfram hırsızlarına operasyon; 2 milyon liralık maden çalmışlar
Volfram hırsızlarına operasyon; 2 milyon liralık maden çalmışlar
GOP'ta AVM önünde kadına silahlı saldırı
GOP'ta AVM önünde kadına silahlı saldırı
Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam yakalandı
Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort