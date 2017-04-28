﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 20:48

Genç kıza tecavüz edip intihara sürükleyen zanlıyı döverek öldürdüler

Aydın Söke'de bir genç kıza tecavüz eden, ardından da intihara sürükleyen 3 gençten biri, talihsiz kızın yakınları tarafından dövülerek öldürüldü.

Genç kıza tecavüz edip intihara sürükleyen zanlıyı döverek öldürdüler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Genç kıza tecavüz edip intihara sürükleyen zanlıyı döverek öldürdüler


Aydın'ın Söke İlçesi'nde, 3 kişinin tecavüzüne uğrayıp intihar ettiği belirtilen 23 yaşındaki N.T.'nin yakınları, iddiaya göre, tecavüz zanlılarını kaçırıp dövdü. Dövülen gençlerden Suat Aslan öldü. Genç kızın kuzeni R.A. ile tedavilerinin ardından taburcu edilen H.K. ve T.A. gözaltına alındı.

Çeltikçi Mahallesi'nde geçen 14 Nisan günü, üç kişinin otomobille dağlık alana götürüp tecavüz ettiği öne sürülen 23 yaşındaki N.T., aynı gün 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olayı öğrenen N.T.'nin kuzeni 27 yaşındaki R.T., birkaç akrabasıyla iddiaya göre, genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen H.K., T.A. ve Suat Aslan'ı ev ve işyerlerinden alarak bir otomobille ıssız bir yere götürüp, sopalarla dövdü. Dövülen gençler, polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla 3 kişi, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı darbelerle komaya girdiği belirtilen yaralılardan Suat Aslan, 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Genç kızın kuzeni R.T. ile tedavilerinin ardından taburcu edilen H.K. ve T.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim olma anı Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim...
Define umudu toprağın altında bitti; Busa'da dinamitli define faciası Define umudu toprağın altında bitti; Busa'da...
300 bin dolarlık mücevher caldılar, pişkin pişkin ifade verip gittiler 300 bin dolarlık mücevher caldılar, pişkin pişkin...
Maltepe'de oto yıkamacıya el bombalı saldırı Maltepe'de oto yıkamacıya el bombalı saldırı
Ankara'da gece kulübüne uzun mamlulu silahlarla saldırdı Ankara'da gece kulübüne uzun mamlulu silahlarla...
Osmaniye'de işadamı evinin önünde öldürüldü Osmaniye'de işadamı evinin önünde öldürüldü
Yukarı Çık

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim...
Terörle mücadelenin yoğunlaştığı Tunceli'de son 3 gün içinde 20 terörist öldürülürken, teslim...

Haberi Oku