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07 Mart 2017 Salı 07:39

Giresun Bulancak'ta zihinsel engelli kıza tecavüz

Henüz 17 yaşında, zihinsel engelli. Tam 4 kişinin tecavüzüne uğradı. Bulancak'ta meydana gelen korkunç olay, talihsiz kızın telefonuna gelen SMS'ler sayesinde ortaya çıktı.b

Giresun Bulancak'ta zihinsel engelli kıza tecavüz
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Giresun Bulancak'ta zihinsel engelli kıza tecavüz

Bulancak'ta 17 yaşındaki liseli kızın 3 yıldır tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Korkunç olay, talihsiz kızın kullandığı telefona gelen kısa mesajları yengesinin okumasıyla ortaya çıktı. Tecavüz zanlılarından biri tutuklanırken 3 kişinin serbest bırakılması tepkilere neden oldu. Tecavüz olayına adı karışanlardan biri ise, okula götürmesi için emanet edilen servis şoförü çıktı. Talihsiz kız, "Kimse inanmaz" diyerek saldırıyı kimseye anlatmadığı belirlendi.


CEP TELEFONUNA GELEN MESAJLA ORTAYA ÇIKTI

Giresun’un Bulancak ilçesinde zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza 3 yıl boyunca tecavüz ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili yaşları 38 ila 55 arasında olan G.A., R.A., İ.B. ve N.Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan G.A. tutuklanırken, R.A., İ.B. ile N.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Giresun’un Bulancak ilçesinde zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza 3 yıl boyunca tecavüz ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Olay, genç kızın dayısının ve yengesinin cep telefonu mesajlarından şüphelenmesi ile ortaya çıktı.

İddiaya göre, zihinsel engelli 17 yaşındaki lise öğrencisi M.K., 3 yıl önce köylüsü G.A. tarafından otomobil içinde tecavüze uğradı.

Zihinsel engelli genç kız, daha sonra da R.A. isimli şahıs tarafından tecavüze uğradı.
 
GECE UYURKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞ

M.K., sınavları nedeniyle ailesinin izni ile ilçe merkezindeki N.Y.’nin evinde kaldığı sırada gece herkes uyurken cinsel saldırıya uğradı.

Son olarak taşımalı eğitimde servis şoförlüğü yapan İ.B.’nin saldırısına uğrayan M.K., yaşadıklarını inanmayacaklarını düşünerek kimseye anlatamadı.

Olay, genç kızın telefonunu şarj etmek için gittiği dayısının evinde gelen mesajlar üzerine yengesinin şüphelenmesi ile ortaya çıktı.

Dayısı ve yengesinin nezaretinde savcılığa suç duyurusunda bulunan M.K.’nın psikolog nezaretinde ifadesi alındı.

Olayla ilgili yaşları 38 ila 55 arasında olan G.A., R.A., İ.B. ve N.Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan G.A. tutuklanırken, R.A., İ.B. ile N.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 
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hayati yıldız 2 hafta önce

nurettin yılmaz'ın adı neden yok ta kızın resmi var

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