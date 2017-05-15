Gizem Zülal Kaynar; İntihar mı? Cinayet mi?

ANNEYE ŞİDDET İDDİASI

‘ONU İNTİHARA YÖNLENDİREN VAR’

Sarıyer'de okul arkadaşlarıyla birlikte tuttuğu evde ölü olarak bulunan'ın geride bıraktığı intihar notu kafaları karıştırdı. Aile üyeleri, Gizem'in mektubunda işaret ettiği kişinin babası olduğunu belirterek, anneye şiddet uygulayan Baba Osman Kaynar'ın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiğini söyledi. Acılı aile,'ın ne ağabeylerinden ne de amcasından şiddet görmediğini belirterek "Gizem'in geçmişte yaşadığı sorunları bilen birinin bu mektubu yazarak, cinayete intihar süsü vermek istemiş olabileceğinden" şüpheleniyor.Gizem Zülal Kaynar'ın kardeşleri, “Babama olan nefreti, anneme uyguladığı şiddetti. Gizem belki de cinayete kurban gitti” dedi..İstanbul Sarıyer’de 3 arkadaşıyla kaldığı evde intihar eden Boğaziçi Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Gizem Zülal Kaynar’ın bıraktığı notta bahsettiği kardeşleri, Habertürk’e konuştu.Savaş, Sinan ve Özlem Kaynar, kardeşlerinin intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi. Gizem’in ardında bıraktığı mektubunda “Hele O.’nun nasıl bir yaratık olduğunu bilen, onunla kan bağı olan kimseyi istemiyorum” dediği kişinin, geçen yıl yaşamını yitiren babası Osman Kaynar olduğu ortaya çıktı.Gizem’in ağabeyi“Üniversitede akademik hayatına devam edip ileride de Ege’ye yerleşmek istiyordu. Eğer bu hayalini gerçekleştiremezse de özel bir etüt merkezi açmak istiyordu. Gizem’in babama olan nefreti, anneme uyguladığı şiddetti. Ve bize karşı nefreti de bizim buna göz yummamız olabilir” dedi. Savaş Kaynar ise “Babamın psikolojik sorunları vardı. Kimseye güvenmezdi. Aşırı kıskançtı ama tüm bu takıntıları annemle ilgiliydi. Gizem babamdan gerçekten nefret etmiş olsaydı, o hayattayken intihar ederdi. Bıraktığı notta babamdan yaşıyormuş gibi bahsetmiş. Belki de bir cinayete kurban gitti ve o notu oraya bıraktılar. Birçok tutarsızlık var. Bu bir cinayet olabilir” diye konuştu.Gizem’in ablasıda “Ailemizde bir kopukluk vardı. Ancak bu, babamın gerginliğinden kaynaklıydı. Gizem’in, ağabeylerimden ya da amcamdan şiddet görmüş olması söz konusu değildi” ifadesini kullandı. Gizem’in intihar ettiğine inanmadığını söyleyen abla Kaynar, “Eğer intihar ettiyse bile onu yönlendiren biri var. Kendini kötü hissetmesi, yalnız hissetmesi için sebebi olabilir ama intihar etmesi için hiçbir neden yok” dedi.