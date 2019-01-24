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GOP'ta AVM önünde kadına silahlı saldırı

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

GOP'ta AVM önünde kadına silahlı saldırı

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 08:06
GOP'ta AVM önünde kadına silahlı saldırı

GOP'ta AVM önünde kadına silahlı saldırı

İstanbul, Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Olay saat 05.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. 

Edinilen göre;  karnından yaralanan kadın ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans gehdi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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