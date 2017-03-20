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20 Mart 2017 Pazartesi 20:01

Göz göre göre çaldılar; Devrilen TIR'ın mallarını bile yağmaladılar

Kaza yapan TIR sürücüsü canını kurtarmaya çalışırken, bir grup yağmacı hırsız, TIR dorsesinden etrafa saçılan gıda maddelerini çalmak için birbiriyle yarıştı.

Göz göre göre çaldılar; Devrilen TIR'ın mallarını bile yağmaladılar
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Göz göre göre çaldılar; Devrilen TIR'ın mallarını bile yağmaladılar

Türkiye bu tabloyu iyi incelemeli. Hırsızlığın hızla arttığı, en çılgın dolandırıcılık yöntemlerinin  bile olağan hale geldiği, kimsesiz, yoksul hatta engelli insanların bile tekerlekli sandalyelerinin çalındığı bir ülkede yüz kızartan işler oluyor. Üstelik hızla muhafazakarlaşan, islami söylemleri en üst perdeden söyleyen bölgelerde, toplu yağma olaylarına kimse gıkını bile çıkarmıyor. Ne ayıplayan, ne yadırgayan var.

TIR SÜRÜCÜSÜ CAN DERDİNDE ONLAR MAL

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, etrafa saçılan gıda ürünleri, bir grup tarafından yağmalandı.

Kaza, öğleden sonra Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Gıda ürünleri taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı ancak kimlikleri belirsiz bazı kişiler, TIR'ın dorsesinden çevreye saçılan yiyecekleri toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Market ürünlerini toplamak için poşet ve at arabalarıyla gelenler, bir TIR dolusu yiyeceği kısa sürede yağmalayıp olay yerinden uzaklaştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


 
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Anahtar Kelimeler
YağmaHırsızlık
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