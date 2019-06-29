Gülnur Yılmaz cinayeti | Katil babadan şok sözler





Önceki gün Balıkesir’in Havran ilçesi yakınlarında öz kızının kullandığı otomobile arkadan çarparak yoldan çıkaran, ardından da 15 el ateş ederek öldüren cani ruhlu baba suçunu itiraf etti. Çinayeti sırf annesinin kahrolup üzülmesi için işlediğini söyledi.

Öz kızını vahşi bir tuzakla öldüren baba tutuklanırken, çiçeği burnunda doktor Gülnur Yılmaz’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan Yılmaz’ın 2 sınıf arkadaşı da hastanede tedavi altında...

KARISINA MİRAS KALAN MALLARA GÖZ DİKTİ

İddiaya göre, SSK emeklisi Mustafa Ali Yılmaz (57) ve güzellik uzmanı Gülden Yılmaz çifti bir süre önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandı. Ayrı yaşamaya başlayan çift birlikte edinilen ve Gülden Yılmaz’a miras kalan malların paylaşımında bir türlü uzlaşamadı.

Zaman zaman çıkan tartışmalar sebebiyle anne Gülden Yılmaz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan kızı Gülnur Yılmaz’ın yanına yerleşti. Dönem dönem eski eşi yüzünden adres değiştiren anne Gülden Yılmaz, kızının mezuniyetine 1 yıl varken Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındı.

1 YIL ÖNCE TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Mirastan hak isteyen ve bunun için de eski eşine ulaşmaya çalışan Mustafa Ali Yılmaz zaman zaman kızına annesinin yerini söylemesi için baskı yapsa da eski eşi eşinin izini bir türlü bulamadı.

Bunun üzerine plan yapan baba 1 yıl önce kızına ait otomobile takip cihazı (GPS) yerleştirdi. Böylelikle kızının nereye gittiğinden haberdar olan Yılmaz, genç kızı sürekli takip etti.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pratisyen hekimlik de yapan Gülnur Yılmaz, geçtiğimiz hafta mezun olup diplomasını aldı. Aynı sınıfta öğrenim gördüğü 2 kız arkadaşını da yanına alan Yılmaz, tatil için annesi ve anneannesinin yanına doğru yola çıktı.

Antalya’dan itibaren otomobili takibe alan Mustafa Ali Yılmaz, Balıkesir’in Havran ilçesi, Büyükşapcı Mahallesi Hamasçakılı mevkiine geldiğinde kızının otomobiline arkadan çarpıp yoldan çıkmasına sebep oldu.

YARALI KIZINA 15 EL ATEŞ ETTİ

Yoldan çıkan otomobilin kapısını açarak kızının başına gelen gözü dönmüş baba, Gülnur Yılmaz’a annesinin yerini sordu. Genç kız, annesinin yerini yine söylemeyince belinden çıkardığı tabancayla 15 el ateş eden Mustafa Ali Yılmaz, öz kızını kanlar içerisinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Gülnur Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna götürülürken, yanında bulunan ve cinayete tanık olan 2 kadın arkadaşı da yaralı halde hastaneye kaldırıldı.